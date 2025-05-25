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«Ни одного азовца» – Полковник Нацгвардии Прокопенко раскритиковал обмен 1000 на 1000

16:11, 25 мая 2025
Командир «Азова» Денис Прокопенко возмущен: среди 1000 освобожденных из плена украинцев – ни одного бойца его подразделения.
«Ни одного азовца» – Полковник Нацгвардии Прокопенко раскритиковал обмен 1000 на 1000
Фото: Facebook / Denys Prokopenko
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Полковник Национальной гвардии Украины, командир 12-й бригады спецназначения «Азов» Денис Прокопенко («Редис») заявил, что во время масштабного обмена пленными с Россией, который длился три дня, не был освобожден ни один «азовец». Соответствующее заявление он сделал в Facebook.

«Ни одного азовца. Среди одной тысячи украинских военнопленных, которых сегодня обменяли, нет ни одного азовца. Зато вернулся подонок, который просил нож у вертухаев, чтобы резать наших бойцов. Это выглядит как издевательство. Над теми, кто четвертый год находится под нечеловеческим давлением в российском плену, в худших условиях. Над их родными, близкими и побратимами. Над теми, кому давали гарантии, и кто имеет абсолютное право быть в приоритете на обмены, потому что они вышли в плен не по собственному желанию, а по приказу высшего командования», - подчеркнул Прокопенко.

Военный напомнил, что несколько дней назад Украина отмечала третью годовщину выхода Мариупольского гарнизона из «Азовстали». Тогда многие надеялись, что во время анонсированного обмена «1000 на 1000» домой вернутся и бойцы «Азова». Однако, по словам Прокопенко, этого не произошло.

«Я никогда не поверю в бред о том, что единственная причина отсутствия азовцев в большинстве обменов - это нежелание россиян отдавать их. Если бы это было так, ни я, ни другие бойцы «Азова» не вернулись бы из плена. Причина в другом. Если наработанный механизм перестает работать, каждый раз ожидать другого результата - безумие. Необходимо менять тактику», - заявил он.

Прокопенко призвал к пересмотру подхода к обменам. В частности, если российская сторона отказывается обменивать «азовцев» на обычных солдат, следует предложить что-то или кого-то, кто для РФ представляет значительно большую ценность.

«Украина забита российской агентурой под самую завязку - об этом прекрасно знают все специальные службы, которым просто нужно дать команду. Думаю, попы из московского патриархата, которые открыто работают на российские спецслужбы, должны заинтересовать россиян больше, чем солдаты, которыми РФ засыпает земли Украины», - подчеркнул командир „Азова“.

В конце своего заявления Прокопенко выразил сомнение в искренности усилий власти по возвращению пленных бойцов «Азова»: «Я не верю, что власть заинтересована в возвращении азовцев, если обменами четвертый год неэффективно занимаются одни и те же люди».

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Нацгвардия пленные обмен пленными

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