Как составить налоговую накладную в случае предоставления услуг по доступу в интернет неплательщикам НДС

В Главном управлении ГНС в Черновицкой области напомнили порядок составления налоговых накладных в случае предоставления услуг доступа к сети Интернет предприятием (плательщиком НДС) физическим лицам (неплательщикам НДС).
Отношения, возникающие в сфере взимания налогов и сборов, регулируются нормами Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI (п. 1.1 ст. 1 НКУ).
В соответствии с п. 201.1 ст. 201 НКУ на дату возникновения налоговых обязательств налогоплательщик обязан составить налоговую накладную в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи, уполномоченного налогоплательщиком лица в соответствии с требованиями Закона Украины от 5 октября 2017 года № 2155-VIII «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах» с изменениями и зарегистрировать её в Едином реестре налоговых накладных в установленный НКУ срок.
Налоговая накладная составляется на каждую полную или частичную поставку товаров/услуг, а также на сумму средств, поступивших на счет в банке/небанковском поставщике платёжных услуг как предоплата (аванс) (п. 201.7 ст. 201 НКУ).
Согласно п. 201.4 ст. 201 НКУ налогоплательщики в случае осуществления поставки товаров/услуг в течение периода, за который составляется такая налоговая накладная, поставки которых имеют непрерывный или ритмичный характер:
В случае если на дату составления указанных налоговых накладных сумма средств, поступивших на счёт в банке/небанковском платёжном учреждении продавца как оплата (предоплата) за товары/услуги, превышает стоимость поставленных товаров/услуг в течение месяца, такое превышение считается предварительной оплатой (авансом), на сумму которой составляется налоговая накладная в общем порядке не позднее последнего дня такого месяца.
Для целей п. 201.4 ст. 201 НКУ ритмичным характером поставки считается поставка товаров/услуг одному покупателю два и более раз в месяц.
Налоговая накладная может быть составлена по итогам ежедневных операций (если на такие операции не была составлена налоговая накладная) в случае:
Учитывая, что операции по поставке услуг доступа к сети Интернет имеют непрерывный характер, с учётом норм п. 201.4 ст. 201 НКУ, в случае поставки таких услуг покупателям – неплательщикам НДС, поставщик может составлять не позднее последнего дня месяца, в котором были осуществлены такие поставки, сводную налоговую накладную с учётом всего объема поставки товаров/услуг всем таким потребителям – неплательщикам НДС, с которыми поставки имеют непрерывный характер в течение периода, за который составляется такая налоговая накладная, за такой месяц.
Если на дату составления указанной сводной налоговой накладной сумма средств, поступивших поставщику как оплата за услуги от потребителей – неплательщиков НДС, превышает стоимость поставленных услуг в течение соответствующего периода (месяца) таким потребителям, такое превышение считается предварительной оплатой (авансом), на сумму которой составляется налоговая накладная в общем порядке, не позднее последнего дня такого месяца, с учётом всей суммы средств, уплаченной всеми такими потребителями – неплательщиками НДС в таком месяце, сверх объема фактически поставленных таким потребителям услуг в течение этого месяца.
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