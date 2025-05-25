Как составить налоговую накладную в случае предоставления услуг по доступу в интернет неплательщикам НДС

Предприятие может составлять сводную налоговую накладную не позднее последнего дня месяца, в котором предоставлялись непрерывные услуги по доступу в интернет неплательщикам НДС.

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В Главном управлении ГНС в Черновицкой области напомнили порядок составления налоговых накладных в случае предоставления услуг доступа к сети Интернет предприятием (плательщиком НДС) физическим лицам (неплательщикам НДС).

Отношения, возникающие в сфере взимания налогов и сборов, регулируются нормами Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI (п. 1.1 ст. 1 НКУ).

В соответствии с п. 201.1 ст. 201 НКУ на дату возникновения налоговых обязательств налогоплательщик обязан составить налоговую накладную в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи, уполномоченного налогоплательщиком лица в соответствии с требованиями Закона Украины от 5 октября 2017 года № 2155-VIII «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах» с изменениями и зарегистрировать её в Едином реестре налоговых накладных в установленный НКУ срок.

Налоговая накладная составляется на каждую полную или частичную поставку товаров/услуг, а также на сумму средств, поступивших на счет в банке/небанковском поставщике платёжных услуг как предоплата (аванс) (п. 201.7 ст. 201 НКУ).

Согласно п. 201.4 ст. 201 НКУ налогоплательщики в случае осуществления поставки товаров/услуг в течение периода, за который составляется такая налоговая накладная, поставки которых имеют непрерывный или ритмичный характер:

покупателям – плательщикам налога – могут составлять не позднее последнего дня месяца, в котором были осуществлены такие поставки, сводные налоговые накладные на каждого плательщика налога, с которым поставки имеют такой характер в течение периода, за который составляется налоговая накладная, с учётом всего объема поставки товаров/услуг соответствующему плательщику за такой месяц;

покупателям – лицам, не зарегистрированным плательщиками налога, – могут составлять не позднее последнего дня месяца, в котором были осуществлены такие поставки, сводную налоговую накладную с учётом всего объема поставки товаров/услуг таким покупателям, с которыми поставки имеют такой характер в течение месяца.

В случае если на дату составления указанных налоговых накладных сумма средств, поступивших на счёт в банке/небанковском платёжном учреждении продавца как оплата (предоплата) за товары/услуги, превышает стоимость поставленных товаров/услуг в течение месяца, такое превышение считается предварительной оплатой (авансом), на сумму которой составляется налоговая накладная в общем порядке не позднее последнего дня такого месяца.

Для целей п. 201.4 ст. 201 НКУ ритмичным характером поставки считается поставка товаров/услуг одному покупателю два и более раз в месяц.

Налоговая накладная может быть составлена по итогам ежедневных операций (если на такие операции не была составлена налоговая накладная) в случае:

осуществления поставки товаров/услуг за наличные конечному потребителю (не являющемуся плательщиком налога), расчёты за которые проводятся через кассу/регистраторы расчётных операций и/или программные регистраторы расчётных операций, либо через банк, небанковского поставщика платёжных услуг или платёжное устройство (непосредственно на счёт поставщика);

выписки транспортных билетов, гостиничных счетов или счетов, выставляемых налогоплательщику за услуги связи, другие услуги, стоимость которых определяется по показаниям счётчиков, содержащих общую сумму платежа, сумму налога и налоговый номер поставщика (продавца), кроме тех, форма которых установлена международными стандартами;

предоставления налогоплательщику кассовых чеков, содержащих сумму поставленных товаров/услуг, общую сумму начисленного налога (с указанием фискального и налогового номеров поставщика).

Учитывая, что операции по поставке услуг доступа к сети Интернет имеют непрерывный характер, с учётом норм п. 201.4 ст. 201 НКУ, в случае поставки таких услуг покупателям – неплательщикам НДС, поставщик может составлять не позднее последнего дня месяца, в котором были осуществлены такие поставки, сводную налоговую накладную с учётом всего объема поставки товаров/услуг всем таким потребителям – неплательщикам НДС, с которыми поставки имеют непрерывный характер в течение периода, за который составляется такая налоговая накладная, за такой месяц.

Если на дату составления указанной сводной налоговой накладной сумма средств, поступивших поставщику как оплата за услуги от потребителей – неплательщиков НДС, превышает стоимость поставленных услуг в течение соответствующего периода (месяца) таким потребителям, такое превышение считается предварительной оплатой (авансом), на сумму которой составляется налоговая накладная в общем порядке, не позднее последнего дня такого месяца, с учётом всей суммы средств, уплаченной всеми такими потребителями – неплательщиками НДС в таком месяце, сверх объема фактически поставленных таким потребителям услуг в течение этого месяца.

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