$2500 за инвалидность – на Львовщине задержали заместителя врача на взятке

Во Львовской области заместителю директора больницы сообщено о подозрении за взятку в $2 500 за продление III группы инвалидности.

Фото: lviv.gp.gov.ua

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Во Львовской области разоблачили и сообщили о подозрении заместителю директора по экспертизе временной нетрудоспособности одной из районных больниц в вымогательстве и получении взятки в размере 2 500 долларов США. По данным следствия, чиновник обещал повлиять на решение экспертной комиссии о продлении III группы инвалидности для одного из пациентов. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

По версии правоохранителей, подозреваемый требовал от мужчины 2 500 долларов, обосновывая это «решением вопроса» о продлении группы инвалидности. Деньги должны были якобы обеспечить положительное решение членов экспертной комиссии по оценке повседневного функционирования лица.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения оговоренной суммы. Во время обыска в рабочем кабинете фигуранта правоохранители изъяли медицинскую документацию, черновые записи и наличные.

По ходатайству областной прокуратуры суд избрал служащему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Кроме того, подозреваемый отстранен от занимаемой должности.

Досудебное расследование продолжается: следователи выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к коррупционной схеме. Согласно ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, взятка в крупном размере наказывается лишением свободы до десяти лет с конфискацией имущества.

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