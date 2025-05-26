$2500 за інвалідність – на Львівщині затримали заступника лікаря на хабарі

У Львівській області заступнику директора лікарні повідомлено про підозру за хабар у $2 500 за продовження III групи інвалідності.

Фото: lviv.gp.gov.ua

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У Львівській області викрили та повідомили про підозру заступнику директора з експертизи тимчасової непрацездатності однієї з районних лікарень у вимаганні та одержанні хабаря в розмірі 2 500 доларів США. За даними слідства, посадовець обіцяв вплинути на рішення експертної комісії щодо продовження III групи інвалідності для одного з пацієнтів. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

За версією правоохоронців, підозрюваний вимагав від чоловіка 2 500 доларів, обґрунтовуючи це «вирішенням питання» про продовження групи інвалідності. Гроші мали нібито забезпечити позитивне рішення членів експертної комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час одержання обумовленої суми. Під час обшуку в робочому кабінеті фігуранта правоохоронці вилучили медичну документацію, чорнові записи та готівку.

За клопотанням обласної прокуратури суд обрав службовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Крім того, підозрюваного відсторонено від займаної посади.

Досудове розслідування триває: слідчі з’ясовують усі обставини злочину та встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до корупційної схеми. Відповідно до ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, хабар у великому розмірі карається позбавленням волі до десяти років із конфіскацією майна.

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