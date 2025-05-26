Практика судів
  1. В Україні

$2500 за інвалідність – на Львівщині затримали заступника лікаря на хабарі

08:53, 26 травня 2025
У Львівській області заступнику директора лікарні повідомлено про підозру за хабар у $2 500 за продовження III групи інвалідності.
$2500 за інвалідність – на Львівщині затримали заступника лікаря на хабарі
Фото: lviv.gp.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львівській області викрили та повідомили про підозру заступнику директора з експертизи тимчасової непрацездатності однієї з районних лікарень у вимаганні та одержанні хабаря в розмірі 2 500 доларів США. За даними слідства, посадовець обіцяв вплинути на рішення експертної комісії щодо продовження III групи інвалідності для одного з пацієнтів. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

За версією правоохоронців, підозрюваний вимагав від чоловіка 2 500 доларів, обґрунтовуючи це «вирішенням питання» про продовження групи інвалідності. Гроші мали нібито забезпечити позитивне рішення членів експертної комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час одержання обумовленої суми. Під час обшуку в робочому кабінеті фігуранта правоохоронці вилучили медичну документацію, чорнові записи та готівку.

За клопотанням обласної прокуратури суд обрав службовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Крім того, підозрюваного відсторонено від займаної посади.

Досудове розслідування триває: слідчі з’ясовують усі обставини злочину та встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до корупційної схеми. Відповідно до ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, хабар у великому розмірі карається позбавленням волі до десяти років із конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.  

Львів хабар інвалідність лікарня

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Водії масово відмовляються проходити огляд на стан наркотичного сп’яніння – в судах кажуть, що побоюються замість лікарні опинитися в ТЦК

Все відбувається за одним сценарієм – зупинка поліцією, повідомлення про перебування у розшуку, звинувачення у вживанні наркотиків, запрошення до лікаря-нарколога, відмова, складення протоколу.

Чи дійсно є запит і від кого — питання відновлення військових судів викликало дискусію на Пленумі Верховного Суду

Чому Пленум Верховного Суду вирішив відкласти питання щодо відновлення військових судів в Україні.

Директор бібліотеки у виші має володіти англійською мовою — Кабмін прийняв постанову

Також англійську повинні знати директори бібліотек у науково-дослідних установах.

Суд апеляційної інстанції зобов’язаний проаналізувати й зіставити з наявними у справі матеріалами всі доводи, наведені в апеляційній скарзі, і дати на кожен вичерпну відповідь – Верховний Суд

Верховний Суд нагадав, що виключається кримінальна відповідальність особи, яка порушила правила дорожнього руху вимушено, через створення аварійної ситуації іншою особою, яка була учасником дорожнього руху.

Верховний Суд відповів, чи може бути предметом апеляційного оскарження ухвала слідчого судді щодо скарги на бездіяльність управління поліції

До переліку ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню в апеляційному порядку під час досудового розслідування, не входить рішення слідчого судді на бездіяльність управління поліції, яка полягає в нездійсненні інших процесуальних дій, які воно зобов’язано вчинити у визначений КПК строк

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Карташов
    Олександр Карташов
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Тетяна Стрелець
    Тетяна Стрелець
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Олена Фаріонова
    Олена Фаріонова
    заступник голови Миколаївського апеляційного суду