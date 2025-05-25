Китай постачає Росії спецхімію, порох і верстати для 20 військових заводів – розвідка

За даними голова Служби зовнішньої розвідки України Іващенка, 80% електроніки для дронів РФ — з Китаю.

Фото: szru.gov.ua

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Китай постачає Російській Федерації обладнання, компоненти та сировину для військово-промислового комплексу, зокрема — для щонайменше 20 підприємств оборонного призначення. Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко в інтерв’ю Укрінформу.

«Є інформація, що Китай постачає верстати, спецхімію, порох і компоненти саме на підприємства військового призначення. Ми маємо підтверджені дані щодо 20 російських заводів», — сказав Іващенко.

За його словами, лише протягом 2024–2025 років українська розвідка зафіксувала щонайменше п’ять випадків авіаційної співпраці між Китаєм та Росією. Йдеться про передачу обладнання, запчастин і технічної документації. Крім того, виявлено шість випадків масштабного постачання спеціальної хімії, що використовується у військовому виробництві.

Іващенко також повідомив, що на початку 2024 року Китай був головним джерелом критично важливої електроніки для російських дронів — до 80% комплектувальних мали китайське походження. При цьому, зазначив він, постачання організовуються через фірми-прокладки, зміну маркувань і підміну назв, щоб обходити міжнародні санкції та ускладнювати виявлення ланцюгів постачання.

Очільник СЗРУ підсумував, що через такі схеми з Китаю до РФ надходить усе необхідне для виробництва мікроелектроніки», — підсумував очільник СЗРУ.

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