Практика судів
  1. У світі

Китай постачає Росії спецхімію, порох і верстати для 20 військових заводів – розвідка

17:05, 25 травня 2025
За даними голова Служби зовнішньої розвідки України Іващенка, 80% електроніки для дронів РФ — з Китаю.
Китай постачає Росії спецхімію, порох і верстати для 20 військових заводів – розвідка
Фото: szru.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Китай постачає Російській Федерації обладнання, компоненти та сировину для військово-промислового комплексу, зокрема — для щонайменше 20 підприємств оборонного призначення. Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко в інтерв’ю Укрінформу.

«Є інформація, що Китай постачає верстати, спецхімію, порох і компоненти саме на підприємства військового призначення. Ми маємо підтверджені дані щодо 20 російських заводів», — сказав Іващенко.

За його словами, лише протягом 2024–2025 років українська розвідка зафіксувала щонайменше п’ять випадків авіаційної співпраці між Китаєм та Росією. Йдеться про передачу обладнання, запчастин і технічної документації. Крім того, виявлено шість випадків масштабного постачання спеціальної хімії, що використовується у військовому виробництві.

Іващенко також повідомив, що на початку 2024 року Китай був головним джерелом критично важливої електроніки для російських дронів — до 80% комплектувальних мали китайське походження. При цьому, зазначив він, постачання організовуються через фірми-прокладки, зміну маркувань і підміну назв, щоб обходити міжнародні санкції та ускладнювати виявлення ланцюгів постачання.

Очільник СЗРУ підсумував, що через такі схеми з Китаю до РФ надходить усе необхідне для виробництва мікроелектроніки», — підсумував очільник СЗРУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.  

росія Китай Служба зовнішньої розвідки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують встановити додаткову відпустку військовим, які довго знаходяться у зоні бойових дій

Пропонується надати військовослужбовцям відпустку 30 календарних днів у зв’язку з виконанням обов'язків військової служби на території, де ведуться бойові дії протягом 3 календарних років.

Отримання коштів за кредитним договором третьою особою не свідчить про його неукладення – Верховний Суд

Отримання кредитних коштів не позивачем, а перерахування їх відповідачем на банківську карту третіх осіб не є доказом неукладення чи непідписання вказаного договору.

Депутатам пропонують дозволити суміщати посади прем’єр-міністра та міністрів Кабміну – Галина Третьякова внесла законопроект

Народним депутатам пропонується дозволити суміщати посади прем’єр-міністра, першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністра, міністра, заступника міністра та інші політичні посади.

Мобілізація не рятуватиме корупціонерів від вироку – депутати пропонують зміни до КК та КПК

Депутати вказують, що наразі має місце ситуація, коли особа протягом тривалого часу проходить військову службу, судове провадження зупинено, а строки притягнення до кримінальної продовжують спливати, у результаті чого обвинувачені можуть уникнути кримінальної відповідальності

Чи може дитина 9 років укласти договір з адвокатом – позиція Верховного Суду

Верховний Суд зазначив, що батьки, дізнавшись про вчинення малолітнім правочину, протягом одного місяця не заявили претензії адвокату, тож, договір про надання правової допомоги, укладений між малолітнім і адвокатом, вважається схваленим.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Бутирський
    Андрій Бутирський
    суддя Господарського суду Чернівецької області