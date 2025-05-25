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Китай поставляет России спецхимию, порох и станки для 20 военных заводов – разведка

17:05, 25 мая 2025
По данным главы Службы внешней разведки Украины Иващенко, 80% электроники для дронов РФ – из Китая.
Китай поставляет России спецхимию, порох и станки для 20 военных заводов – разведка
Фото: szru.gov.ua
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Китай поставляет Российской Федерации оборудование, компоненты и сырье для военно-промышленного комплекса, в частности - для не менее 20 предприятий оборонного назначения. Об этом заявил глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко в интервью Укринформу.

«Есть информация, что Китай поставляет станки, спецхимию, порох и компоненты именно на предприятия военного назначения. Мы имеем подтвержденные данные по 20 российским заводам», - сказал Иващенко.

По его словам, только в течение 2024-2025 годов украинская разведка зафиксировала не менее пяти случаев авиационного сотрудничества между Китаем и Россией. Речь идет о передаче оборудования, запчастей и технической документации. Кроме того, выявлено шесть случаев масштабных поставок специальной химии, используемой в военном производстве.

Иващенко также сообщил, что в начале 2024 года Китай был главным источником критически важной электроники для российских дронов - до 80% комплектующих имели китайское происхождение. При этом, отметил он, поставки организовываются через фирмы-прокладки, изменение маркировок и подмену названий, чтобы обходить международные санкции и затруднять выявление цепей поставок.

Глава СВРУ подытожил, что через такие схемы из Китая в РФ поступает все необходимое для производства микроэлектроники», - подытожил глава СВРУ.

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россия Китай Служба внешней разведки

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