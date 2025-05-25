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Из-за атаки российскими БпЛА повреждены общежития КНУ им. Т. Шевченко

16:29, 25 мая 2025
В результаті удару, сталася пожежа на газопроводі, пошкодивши три гуртожитки та центр харчування в студентському містечку, четверо людей постраждали.
Из-за атаки российскими БпЛА повреждены общежития КНУ им. Т. Шевченко
Фото: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
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В ніч проти неділі, під час російської ракетно-дронової атаки на Київ, уламки збитого безпілотника «Шахед» впали на територію Київського національного університету імені Тараса Шевченка, пошкодивши три гуртожитки та центр харчування в студентському містечку. Внаслідок удару було зруйновано частину газопроводу, що спричинило загоряння, повідомила адміністрація вишу.

За оперативною інформацією, підбите повітряне судно впало поруч із одним із гуртожитків — уламками розтрощило фасад будівлі та порушило герметичність газової труби. Вогонь поширився на прилеглі приміщення, пошкоджені також два інших гуртожитки та їдальня університету.

«Постраждалих з опіками немає. Четверо мешканців гуртожитку звернулися до медиків із незначними травмами, госпіталізація не знадобилася», — повідомив ректор КНУ Володимир Бугров. За його словами, «подарунок до Дня Києва від північного сусіда» свідчить, що про перемир’я чи мир поки що не йдеться. «Ворог хоче нас зламати, але наша відповідь — це згуртованість, єдність і спільна робота заради перемоги. Іншого виходу в нас немає. Як казала уродженка Києва Голда Меїр: «Вони хочуть нашої смерті, ми хочемо жити — отже, місця для компромісу немає», — наголосив ректор.

Вдалося швидко локалізувати пожежу завдяки спільним діям ДСНС, аварійних бригад «Київгазу», поліції, медиків та підтримці Голосіївської районної адміністрації. Вибухотехніки та правоохоронці обстежили приміщення, після чого мешканців найбільш понівеченого гуртожитку організовано переселили в інші студентські корпуси. Тим, хто зазнав стресу, допомагають психологи університетської служби.

Студентська рада Студмістечка, очолювана Денисом Іщуком, оперативно зреагувала на інцидент: волонтери розвезли питьову воду та ліки, організували прибирання уламків та підтримували чергування в підвалах пошкоджених будівель.

Нині адміністрація університету, волонтери та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки: проводять прибирання, ремонтні роботи та оцінку обсягів руйнувань.

Фото: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

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Киев обстрел университет дрон

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