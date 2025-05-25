Украина готовит новые обмены пленных с РФ, – Юсов

С начала полномасштабного вторжения домой вернулись уже 5757 граждан Украины и иностранцев.

Фото: УНИАН

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После завершения масштабного обмена, в результате которого домой вернулись тысяча украинских военнопленных, Украина уже готовит следующие операции по освобождению. Об этом «Мы - Украина» сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, нынешний обмен стал 65-м по счету с начала полномасштабного вторжения: «Сегодня завершился 65 обмен военнопленными. Домой вернулась еще 1000 защитников Украины... Работа продолжается - нам нужно вернуть каждого и каждую - это четкая задача. Координационный штаб уже работает над организацией и проведением следующих операций», - отметил Юсов.

Он напомнил, что всего из российского плена уже освобождено 5 757 граждан - как украинцев, так и иностранцев.

Юсов заверил, что усилия по обмену не прекращаются, пока не будут освобождены все военнопленные: «Каждый украинец должен вернуться из российской неволи».

Напомним, 25 мая состоялся третий этап обмен в формате «1000 на 1000». Украина вернула из российского плена 303 граждан.

Полковник Нацгвардии Прокопенко раскритиковал обмен 1000 на 1000, заявив, что не было освобождено ни одного «азовца».

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