Колишній прем’єр-міністр Франції Філіп заявив, що Макрон має піти у відставку

Едуар Філіп вважає, що Макрон має «оголосити, що він організує дострокові президентські вибори».

Фото: challenges.fr

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колишній прем’єр-міністр Франції Едуар Філіп заявив, що президент Емманюель Макрон повинен подати у відставку до завершення свого терміну повноважень через загострення політичної кризи у Франції, пише Politico.

«Я не виступаю за негайну й жорстку відставку… але (президент) має виявити ініціативу», — сказав Філіп в ефірі французької радіостанції RTL.

Філіп, який був першим прем’єр-міністром Макрона і обіймав посаду з 2017 по 2020 рік, заявив, що Емманюель має «оголосити, що він організує дострокові президентські вибори», щойно Франція ухвалить бюджет на наступний рік — щоб дати час на проведення повноцінної кампанії після хаосу, спричиненого відставкою уряду.

Філіп уже оголосив про свій намір балотуватися на наступних президентських виборах, і опитування, за даними Politico, показують, що він може вийти до другого туру та змагатися з будь-яким кандидатом від ультраправого Національного об’єднання.

У виданні додають, якщо б Макрон подав у відставку негайно, нові президентські вибори мали б відбутися протягом 20–35 днів. Його нинішній термін завершується в першій половині 2027 року.

Згідно з опитуванням соціологічної служби Elabe, оприлюдненим у 6 жовтня, 51% респондентів вважають, що відставка Макрона допомогла б полегшити політичну ситуацію у Франції, тоді як 26% вважають, що це лише погіршить становище, а 23% не висловили думки.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що рейтинг президента Франції Макрона впав до рекордно низького рівня, а після падіння уряду депутати закликали Макрона піти у відставку.

Нагадаємо, лідерка ультраправого «Національного обʼєднання» Франції Марін Ле Пен після відставки прем’єр-міністра Себастьєна Лекорню заявила, що країні необхідно провести дострокові парламентських виборів. Також вона вважає, що відставка президента Емманюеля Макрона була б «мудрим рішенням».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.