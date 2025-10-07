Бывший премьер-министр Франции Филип заявил, что Макрон должен уйти в отставку

Эдуар Филип считает, что Макрон должен «объявить, что он организует досрочные президентские выборы».

Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филип заявил, что президент Эмманюэль Макрон должен подать в отставку до окончания своего срока полномочий из-за обострения политического кризиса во Франции, пишет Politico.

«Я не выступаю за немедленную и резкую отставку… но (президент) должен проявить инициативу», — сказал Филип в эфире французской радиостанции RTL.

Филип, который был первым премьер-министром Макрона и занимал должность с 2017 по 2020 год, заявил, что Эмманюэль должен «объявить, что он организует досрочные президентские выборы», как только Франция утвердит бюджет на следующий год — чтобы дать время для проведения полноценной кампании после хаоса, вызванного отставкой правительства.

Филип уже объявил о своем намерении баллотироваться на следующих президентских выборах, и опросы, по данным Politico, показывают, что он может выйти во второй тур и соперничать с любым кандидатом от ультраправого Национального объединения.

В издании добавляют, что если бы Макрон подал в отставку немедленно, новые президентские выборы должны были бы состояться в течение 20–35 дней. Его нынешний срок истекает в первой половине 2027 года.

Согласно опросу социологической службы Elabe, опубликованному 6 октября, 51% респондентов считают, что отставка Макрона помогла бы облегчить политическую ситуацию во Франции, тогда как 26% полагают, что это лишь ухудшит положение, а 23% не выразили мнения.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что рейтинг президента Франции Макрона упал до рекордно низкого уровня, а после падения правительства депутаты призвали Макрона уйти в отставку.

Напомним, лидер ультраправого «Национального объединения» Франции Марин Ле Пен после отставки премьер-министра Себастьена Лекорню заявила, что стране необходимо провести досрочные парламентские выборы. Также она считает, что отставка президента Эмманюэля Макрона была бы «мудрым решением»,

