Сотні дітей працювали ночами й без перерв: Burger King у США оштрафували на понад $1 млн

12:06, 11 лютого 2026
Burger King зобов’язали виплатити компенсації неповнолітнім працівникам.
У штаті Вісконсин влада зобов’язала франчайзі мережі Burger King виплатити понад 1 мільйон доларів штрафів і компенсацій через масові порушення правил працевлаштування неповнолітніх.

Як заявив губернатор штату Тоні Еверс, це найбільший випадок порушень законів про дитячу працю в сучасній історії Вісконсину, передає Courthouse News.

Перевірка стосувалася компанії Cave Enterprises Operations LLC — одного з найбільших франчайзі Burger King у США, яка керує 105 ресторанами в штаті. Порушення виявили у 102 закладах.

Розслідування охопило період з 2023 по 2025 роки. Інспектори встановили щонайменше 1 656 порушень трудового законодавства. Зокрема, сотні дітей працювали без обов’язкових дозволів, виходили на зміни довше дозволеного часу та не отримували передбачених законом перерв. Частину неповнолітніх залучали до роботи у години, коли це заборонено, а в окремих випадках їм не оплатили всі відпрацьовані години.

За законами Вісконсину діти віком до 16 років можуть працювати лише зранку і до вечора, а під час навчального року — до 19:00. Влітку роботу дозволено до 21:00.

Компанію зобов’язали до 25 лютого виплатити понад 237 тисяч доларів безпосередньо неповнолітнім працівникам. Ці кошти включають як невиплачену зарплату та понаднормові, так і штрафні компенсації. Гроші перерахує Департамент розвитку робочої сили, який самостійно надішле виплати дітям із поясненням причин.

Окрім цього, Міністерство юстиції штату наклало додатковий штраф у 828 тисяч доларів — з урахуванням масштабів порушень і попередніх зауважень до компанії.

Губернатор Тоні Еверс наголосив, що держава зобов’язана захищати дітей від експлуатації та небезпечних умов праці. За його словами, роботодавці не можуть ставити прибуток вище за безпеку й освіту неповнолітніх.

Розслідування почалося після десятків скарг на використання дитячої праці, які надходили до органів влади з 2020 року. Із понад сотні ресторанів лише два не мали жодних порушень.

У разі якщо компанія не виконає вимоги у встановлений строк, влада попередила про подальші судові дії.

