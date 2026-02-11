  1. В мире

Сотни детей работали по ночам и без перерывов: Burger King в США оштрафовали более чем на $1 млн

12:06, 11 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Burger King обязали выплатить компенсации несовершеннолетним работникам.
Сотни детей работали по ночам и без перерывов: Burger King в США оштрафовали более чем на $1 млн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В штате Висконсин власти обязали франчайзи сети Burger King выплатить более 1 миллиона долларов штрафов и компенсаций из-за массовых нарушений правил трудоустройства несовершеннолетних.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Как заявил губернатор штата Тони Эверс, это крупнейший случай нарушений законов о детском труде в современной истории Висконсина, сообщает Courthouse News.

Проверка касалась компании Cave Enterprises Operations LLC — одного из крупнейших франчайзи Burger King в США, которая управляет 105 ресторанами в штате. Нарушения выявили в 102 заведениях.

Расследование охватило период с 2023 по 2025 годы. Инспекторы установили как минимум 1 656 нарушений трудового законодательства. В частности, сотни детей работали без обязательных разрешений, выходили на смены дольше разрешенного времени и не получали предусмотренных законом перерывов. Часть несовершеннолетних привлекали к работе в часы, когда это запрещено, а в отдельных случаях им не оплатили все отработанные часы.

Согласно законам Висконсина, дети в возрасте до 16 лет могут работать только с утра до вечера, а в течение учебного года — до 19:00. Летом работа разрешена до 21:00.

Компанию обязали до 25 февраля выплатить более 237 тысяч долларов непосредственно несовершеннолетним работникам. Эти средства включают как невыплаченную заработную плату и сверхурочные, так и штрафные компенсации. Деньги перечислит Департамент развития рабочей силы, который самостоятельно направит выплаты детям с объяснением причин.

Кроме того, Министерство юстиции штата наложило дополнительный штраф в размере 828 тысяч долларов — с учетом масштабов нарушений и предыдущих замечаний к компании.

Губернатор Тони Эверс подчеркнул, что государство обязано защищать детей от эксплуатации и опасных условий труда. По его словам, работодатели не могут ставить прибыль выше безопасности и образования несовершеннолетних.

Расследование началось после десятков жалоб на использование детского труда, которые поступали в органы власти с 2020 года. Из более чем сотни ресторанов лишь два не имели никаких нарушений.

В случае если компания не выполнит требования в установленный срок, власти предупредили о дальнейших судебных действиях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет требует больше открытости: к законопроекту о добродетели полицейских имеют замечания

Правительство предлагает сделать добропорядочность базовым стандартом службы в полиции и расширить аттестацию руководителей.

Для бизеса хотят внедрить фискальный режим «Свободная гривна»: что будет с налогами

Налоговый режим предлагает автоматизированный демередж и выходную плату за вывод средств.

Верховный Суд решит, можно ли оставлять искусственные иски без рассмотрения уже на подготовительной стадии процесса

КХС передал на рассмотрение объединённой палаты дело об использовании искусственных исков.

Розыск через реестр: суд в Киеве установил границу между воинским учетом и самоуправством ТЦК

Суд признал незаконной практику фиксации «нарушений» без реального привлечения к ответственности.

Задержка выплат при переводе не дает права на взыскание среднего заработка: позиция Верховного Суда

Верховный Суд разграничил понятия увольнения и исключения из списка воинской части.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]