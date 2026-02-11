Сотни детей работали по ночам и без перерывов: Burger King в США оштрафовали более чем на $1 млн

Burger King обязали выплатить компенсации несовершеннолетним работникам.

В штате Висконсин власти обязали франчайзи сети Burger King выплатить более 1 миллиона долларов штрафов и компенсаций из-за массовых нарушений правил трудоустройства несовершеннолетних.

Как заявил губернатор штата Тони Эверс, это крупнейший случай нарушений законов о детском труде в современной истории Висконсина, сообщает Courthouse News.

Проверка касалась компании Cave Enterprises Operations LLC — одного из крупнейших франчайзи Burger King в США, которая управляет 105 ресторанами в штате. Нарушения выявили в 102 заведениях.

Расследование охватило период с 2023 по 2025 годы. Инспекторы установили как минимум 1 656 нарушений трудового законодательства. В частности, сотни детей работали без обязательных разрешений, выходили на смены дольше разрешенного времени и не получали предусмотренных законом перерывов. Часть несовершеннолетних привлекали к работе в часы, когда это запрещено, а в отдельных случаях им не оплатили все отработанные часы.

Согласно законам Висконсина, дети в возрасте до 16 лет могут работать только с утра до вечера, а в течение учебного года — до 19:00. Летом работа разрешена до 21:00.

Компанию обязали до 25 февраля выплатить более 237 тысяч долларов непосредственно несовершеннолетним работникам. Эти средства включают как невыплаченную заработную плату и сверхурочные, так и штрафные компенсации. Деньги перечислит Департамент развития рабочей силы, который самостоятельно направит выплаты детям с объяснением причин.

Кроме того, Министерство юстиции штата наложило дополнительный штраф в размере 828 тысяч долларов — с учетом масштабов нарушений и предыдущих замечаний к компании.

Губернатор Тони Эверс подчеркнул, что государство обязано защищать детей от эксплуатации и опасных условий труда. По его словам, работодатели не могут ставить прибыль выше безопасности и образования несовершеннолетних.

Расследование началось после десятков жалоб на использование детского труда, которые поступали в органы власти с 2020 года. Из более чем сотни ресторанов лишь два не имели никаких нарушений.

В случае если компания не выполнит требования в установленный срок, власти предупредили о дальнейших судебных действиях.

