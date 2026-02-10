  1. У світі

У Швейцарії судять жінку, яка відмовилася робити операцію коту — тварина померла

12:57, 10 лютого 2026
Суд розглядає справу про жорстоке поводження з котом.
У Швейцарії судять жінку, яка відмовилася робити операцію коту — тварина померла
Фото: gazetaexpress.com
У Швейцарії 54-річна жінка постала перед окружним судом Бюлаха за обвинуваченням у жорстокому поводженні з тваринами після того, як у 2024 році відмовилася від необхідної термінової операції для свого кота на ім’я Фелікс. Унаслідок хвороби тварина загинула, однак власниця заперечує свою провину, пише Gazetaexpress.

Як зазначає сторона обвинувачення, у лютому 2024 року кота доставили до ветеринарної клініки в регіоні Цюрих-Унтерланд із критично переповненим сечовим міхуром. Лікарі виявили закупорку сечівника, спорожнили міхур і наполегливо рекомендували негайне хірургічне втручання, назвавши ситуацію загрозливою для життя.

За версією прокуратури, власницю попередили, що без операції кіт може померти, однак вона відмовилася від лікування. Наступного дня жінка повідомила про смерть тварини.

Жінка не погодилася з винесеним щодо неї приписом про покарання за жорстоке поводження з тваринами. Вона та її партнер заявили, що клініка нібито надала неправдиву інформацію.

«Нам сказали, що в кота запалення сечового міхура, — пояснив партнер жінки під час слухання. — Ніхто не говорив, що йдеться про питання життя і смерті». За його словами, обговорювалася операція вартістю близько 1000 швейцарських франків, але через діагноз циститу вона не здавалася необхідною.

суд Швейцарія

