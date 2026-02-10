В Швейцарии судят женщину, которая отказалась делать операцию коту — животное умерло

Суд рассматривает дело о жестоком обращении с котом.

Фото: gazetaexpress.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Швейцарии 54-летняя женщина предстала перед окружным судом Бюлаха по обвинению в жестоком обращении с животными после того, как в 2024 году отказалась от необходимой срочной операции для своего кота по кличке Феликс. В результате болезни животное погибло, однако владелица отрицает свою вину, пишет Gazetaexpress.

Как отмечает сторона обвинения, в феврале 2024 года кота доставили в ветеринарную клинику в регионе Цюрих-Унтерланд с критически переполненным мочевым пузырем. Врачи выявили закупорку мочеиспускательного канала, опорожнили мочевой пузырь и настоятельно рекомендовали немедленное хирургическое вмешательство, назвав ситуацию угрожающей жизни.

По версии прокуратуры, владелицу предупредили, что без операции кот может умереть, однако она отказалась от лечения. На следующий день женщина сообщила о смерти животного.

Женщина не согласилась с вынесенным в отношении нее предписанием о наказании за жестокое обращение с животными. Она и ее партнер заявили, что клиника якобы предоставила недостоверную информацию.

«Нам сказали, что у кота воспаление мочевого пузыря, — пояснил партнер женщины во время слушания. — Никто не говорил, что речь идет о вопросе жизни и смерти». По его словам, обсуждалась операция стоимостью около 1000 швейцарских франков, однако из-за диагноза цистита она не казалась необходимой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.