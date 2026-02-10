  1. В мире

В Швейцарии судят женщину, которая отказалась делать операцию коту — животное умерло

12:57, 10 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд рассматривает дело о жестоком обращении с котом.
В Швейцарии судят женщину, которая отказалась делать операцию коту — животное умерло
Фото: gazetaexpress.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

 В Швейцарии 54-летняя женщина предстала перед окружным судом Бюлаха по обвинению в жестоком обращении с животными после того, как в 2024 году отказалась от необходимой срочной операции для своего кота по кличке Феликс. В результате болезни животное погибло, однако владелица отрицает свою вину, пишет Gazetaexpress.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Как отмечает сторона обвинения, в феврале 2024 года кота доставили в ветеринарную клинику в регионе Цюрих-Унтерланд с критически переполненным мочевым пузырем. Врачи выявили закупорку мочеиспускательного канала, опорожнили мочевой пузырь и настоятельно рекомендовали немедленное хирургическое вмешательство, назвав ситуацию угрожающей жизни.

По версии прокуратуры, владелицу предупредили, что без операции кот может умереть, однако она отказалась от лечения. На следующий день женщина сообщила о смерти животного.

Женщина не согласилась с вынесенным в отношении нее предписанием о наказании за жестокое обращение с животными. Она и ее партнер заявили, что клиника якобы предоставила недостоверную информацию.

«Нам сказали, что у кота воспаление мочевого пузыря, — пояснил партнер женщины во время слушания. — Никто не говорил, что речь идет о вопросе жизни и смерти». По его словам, обсуждалась операция стоимостью около 1000 швейцарских франков, однако из-за диагноза цистита она не казалась необходимой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Швейцария

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Создание спецкомиссии и усиленный контроль над управителями: для АРМА прописали новые правила

Кабинет Министров внедряет прозрачное коллегиальное управление сложными активами.

Гражданам и бизнесу разрешат ввозить генераторы без пошлин и НДС: что предлагают в Раде

Законопроект предусматривает расширение перечня генераторов, которые на период действия военного положения, но не дольше 1 января 2029 года, будут освобождены от ввозной пошлины.

Правительство предлагает депутатам интегрировать судебно-психиатрическую экспертизу в КУоАП

Законопроект направлен на устранение законодательного пробела, выявленного Европейским судом по правам человека в деле «Заиченко против Украины».

Между законом и сердцем: почему Верховный Суд отказал матери в лишении отца прав

Суд сделал акцент на приоритете интересов ребенка и необходимости комплексной оценки доказательств.

Декриминализация дисциплинарных нарушений в местах несвободы: опубликован правительственный законопроект

Опубликованный законопроект предусматривает декриминализацию дисциплинарных нарушений осужденных и пересмотр порядка применения изоляционных мер в местах лишения свободы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]