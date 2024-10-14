У небі над Україною зафіксували проліт найяскравішої за понад десять років комети — фото

Українці ще можуть побачити проліт комети 14-15 жовтня.

Ввечері 13 жовтня у небі над Україною помітили комету C/2023 A3 (інша назва – Цучиншань-ATLAS). Вчені називають її найяскравішою за останні 13 років. Фото унікального явища публікують в мережі.

Українці могли спостерігати неозброєним оком за кометою у вигляді яскравої плями з довгим витягнутим хвостом.

13-15 жовтня Цучиншань-ATLAS в Україні буде видно найкраще о 18:50-19:00 вечора, приблизно через годину після заходу сонця. Про це розповів астроном і лектор Харківського планетарію Володимир Кажанов у коментарі «Суспільному».

«Орієнтири – це буде західна частина неба, де сідає сонечко, де догорає світло від Сонця в небі. Далі, коли комета буде віддалятися від Сонця, вона ще буде помітна в біноклі й телескопи», – пояснив експерт.

Комета буде більш помітна в регіонах із низьким світловим забрудненням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.