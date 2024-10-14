В небе над Украиной зафиксировали пролет самой яркой за более десять лет кометы — фото

Украинцы могут увидеть пролет кометы 14-15 октября.

Вечером 13 октября в небе над Украиной была замечена комета C/2023 A3 (другое название – Цучиншань-ATLAS). Ученые называют ее самой яркой за последние 13 лет. Фото уникального явления публикуют в сети.

Украинцы могли наблюдать невооруженным глазом за кометой в виде яркого пятна с длинным вытянутым хвостом.

13-15 октября Цучиншань-ATLAS в Украине будет видно лучше всего в 18:50-19:00 вечера, примерно через час после заката. Об этом рассказал астроном и лектор Харьковского планетария Владимир Кажанов в комментарии «Суспільному».

«Ориентиры – это будет западная часть неба, где садится солнышко, где догорает свет от Солнца в небе. Далее, когда комета будет удаляться от Солнца, она будет еще заметна в бинокле и телескопы», – пояснил эксперт.

Комета будет более заметна в регионах с низким световым загрязнением.

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