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SpaceX впервые смогла посадить носитель Super Heavy после запуска Starship, видео

16:45, 13 октября 2024
Starship Super Heavy вернулся на стартовую площадку в ходе исторической попытки посадки.
SpaceX впервые смогла посадить носитель Super Heavy после запуска Starship, видео
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В воскресенье, 13 октября, компания SpaceX провела испытательный запуск Starship Super Heavy, получивший название Starship Flight 5.

Сверхтяжелый ускоритель Starship Flight 5 успешно отделился от корабля Starship и успешно завершил активацию двигателя. Кроме того, ракета Starship Super Heavy компании SpaceX вернулась на стартовую площадку в ходе исторической попытки посадки.

Это уже пятый испытательный полет ракеты Starship, которая вместе с ускорителем Super Heavy является самой большой и мощной ракетой в мире.

«Инженеры SpaceX потратили годы на подготовку и месяцы на тестирование попытки захвата ускорителя, а техники потратили десятки тысяч часов на создание инфраструктуры, чтобы максимально увеличить наши шансы на успех. Мы не приемлем никаких компромиссов, когда речь идет об обеспечении безопасности общественности и нашей команды, и попытка возвращения будет предпринята только при подходящих условиях», — написала SpaceX в обзоре миссии.

Полностью сложенные, ракета-носитель Starship и Super Heavy от SpaceX являются самой высокой и мощной ракетой в мире. Их высота составляет почти 122 метра, 33 двигателя Raptor питают первую ступень Super Heavy, а шесть двигателей Raptor питают космический корабль Starship.

Это не первый испытательный полет Starship. SpaceX впервые достигла космоса со Starship в ходе испытательного запуска Flight 4 6 июня, но Starship получил повреждения во время входа в атмосферу.

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Илон Маск

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