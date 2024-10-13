В Черкассах будут судить чиновницу, которая превозносила оккупантов и обвиняла Украину в обстрелах своих территорий

Женщина насаждала пророссийские взгляды и поддерживала политику рф.

В Черкассах направлен в суд обвинительный акт в отношении 49-летней местной чиновницы, которая оправдывала российскую агрессию. Об этом сообщает областная прокуратура.

Весной 2024 года в телефонных разговорах со своими знакомыми женщина постоянно выражала свое невосприятие существующей украинской власти, насаждала пророссийские взгляды и одобряла политику страны-агрессора. Женщина категорически отрицала виновность в обстрелах территории Украины, утверждала, что оккупант «был вынужден забрать АР Крым под свою защиту».

Любительница рф годами работала на государственной службе в Черкассах, а в телефонных звонках превозносила действия рф и уверяла, что Украина якобы «сама обстреливает и уничтожает свои территории».

Сейчас женщина находится под круглосуточным домашним арестом.

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