У Черкасах судитимуть чиновницю, яка звеличувала окупантів та звинувачувала Україну в обстрілах своїх територій

Жінка насаджувала проросійські погляди та підтримувала політику рф.

У Черкасах скеровано до суду обвинувальний акт за обвинуваченням 49-річної місцевої чиновниці, яка виправдовувала російську агресію. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Навесні 2024 року у телефонних розмовах зі своїми знайомими жінка постійно висловлювала своє несприйняття існуючої української влади, насаджувала проросійські погляди та схвалювала політику країни-агресора. Жінка категорично заперечувала винуватість рф обстрілах території України, стверджувала, що окупант «був вимушений забрати АР Крим під свій захист».

Любителька рф роками працювала на державній службі у Черкасах, а в телефонних дзвінках звеличувала дії рф та запевняла, що Україна нібито «власноруч обстрілює та знищує свої території».

Наразі жінка перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

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