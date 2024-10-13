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Какие существуют особенности порядка увольнения работников младше 18 лет

23:29, 13 октября 2024
Трудовой договор может быть расторгнут по требованию родителей, усыновителей и опекунов несовершеннолетнего.
Какие существуют особенности порядка увольнения работников младше 18 лет
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Государственная служба по вопросам труда объясняет, какие существуют особенности порядка увольнения работников младше восемнадцати лет.

Трудовой договор может быть расторгнут по требованию родителей, усыновителей и опекунов несовершеннолетнего, а также государственных органов и должностных лиц, на которых возложены надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде, если продление его действия угрожает здоровью несовершеннолетнего или нарушает его законные интересы.

Крім того, трудовий договір з працівником, що не досяг 18 років, може бути розірваний з наступних підстав:

  • за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП України);
  • у зв’язку із закінченням терміну дії трудового договору (п. 2 ст. 36 КЗпП України);
  • за ініціативою працівника (статті 38, 39 КЗпП України);
  • за ініціативою власника або уповноваженого ним органу (ст. 40, 41 КЗпП України).

У випадку якщо неповнолітній працівник звільняється за угодою сторін, у зв’язку із закінченням терміну дії трудового договору або за власною ініціативою, дотримується загальний порядок звільнення.

Статтею 198 КЗпП України встановлено, що звільнення працівників молодше 18 років за ініціативою власника або уповноваженого ним органу допускається, окрім дотримання загального порядку звільнення, тільки з відома районної (міської) служби у справах дітей. При цьому звільнення з підстав, вказаних у пунктах 1, 2 і 6 статті 40 КЗпП України, робиться лише у виняткових випадках і не допускається без працевлаштування.

Такими підставами є:

  • змінив організації виробництва та праці, у тому числі ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства (п. 1 ст. 40 КЗпП України);
  • виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню цієї роботи (п. 2 ст. 40 КЗпП України);
  • відновлення на роботі працівника, що раніше виконував цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗпП України).

На неповнолітніх поширюється дія ст. 44 КЗпП України, згідно з якою при розірванні трудового договору з підстав, вказаних в п.п. 1, 2, 6 ст. 40 КЗпП України, працівнику виплачується вихідна допомога в розмірі не менше середнього місячного заробітку; внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного або трудового договору (ст. 38, 39 КЗпП України) – в розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку.

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