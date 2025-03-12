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У Канаді з’явився автомат, який видає безкоштовне пиво за гучний крик, відео

18:16, 12 березня 2025
Чим голосніше лунає звук, тим міцніше напій отримує людина.
У Канаді з’явився автомат, який видає безкоштовне пиво за гучний крик, відео
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У Канаді з’явився унікальний автомат, що видає пиво в обмін на гучний крик. Відео поширюється в мережі.

На відео видно, як люди підходять до пристрою, сподіваючись отримати холодний напій. Усередині встановлено датчик, що фіксує рівень звуку.

Якщо гучність крику досягає потрібного рівня, автомат винагороджує відвідувача пивом. Чим голосніше кричите, тим міцніше пиво ви отримаєте.

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Канада

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