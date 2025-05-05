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Під час виступу у прем’єрів Польщі Туска та Нідерландів Схофа кинули димову шашку, відео

18:31, 5 травня 2025
У Дональда Туска та Діка Схофа кинули димову шашку під час урочистостей з нагоди звільнення Нідерландів від німецької окупації.
Під час виступу у прем’єрів Польщі Туска та Нідерландів Схофа кинули димову шашку, відео
Фото: gva.be
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У нідерландському місті Вагенінген під час церемонії, яка присвячена 80-річчю визволення від німецької окупації, у прем'єр-міністра країни Діка Схофа та очільника польського уряду Дональда Туска кинули димову шашку. Про це повідомило видання NOS.

Подія трапилася перед тим, як політики мали запалити символічне Вогнище визволення, яке є головним ритуалом щорічного святкування. Вже після того, як димова шашка вибухнула, охорона одразу евакуювала Схофа і Туска зі сцени.

За даними ЗМІ, за інцидентом можуть стояти пропалестинські активісти, які вигукували гасла, освистували прем'єр-міністра Нідерландів, тримали в руках палестинські хустки та червоні картки.

Зазначається, що за декілька хвилин обидва політики повернулися на сцену разом з охороною та все ж запалили вогонь.

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Польща Нідерланди

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