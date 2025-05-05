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Во время выступления в премьер-министров Польши Туска и Нидерландов Схофа бросили дымовую шашку, видео

18:31, 5 мая 2025
В Дональда Туска и Дика Схофа бросили дымовую шашку во время торжеств по случаю освобождения Нидерландов от немецкой оккупации.
Во время выступления в премьер-министров Польши Туска и Нидерландов Схофа бросили дымовую шашку, видео
Фото: gva.be
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В нидерландском городе Вагенинген во время церемонии, посвященной 80-й годовщине освобождения от немецкой оккупации, в премьер-министра страны Дика Схофа и главу польского правительства Дональда Туска бросили дымовую шашку. Об этом сообщило издание NOS.

Инцидент произошел перед тем, как политики должны были зажечь символический Огнь освобождения, который является главным ритуалом ежегодного празднования. Сразу после того, как дымовая шашка сработала, охрана немедленно эвакуировала Схофа и Туска со сцены.

По данным СМИ, за инцидентом могут стоять пропалестинские активисты, которые выкрикивали лозунги, освистывали премьер-министра Нидерландов, держали в руках палестинские куфии и красные карточки.

Отмечается, что через несколько минут оба политика вернулись на сцену вместе с охраной и все же зажгли огонь.

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Польша Нидерланды

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