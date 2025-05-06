В Хмельницкой области 16-летний подросток страдал от психологического насилия от отца

Мужчина унижал и запугивал сына.

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В Хмельницкой области будут судить 44-летнего мужчину за психологическое насилие над сыном, сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, мужчина, являющийся многодетным отцом, регулярно оказывал психологическое давление на своего 16-летнего сына. Он неоднократно угрожал парню физической расправой, унижал его нецензурными высказываниями, избивал и создавал атмосферу страха в семье. Такие действия оказали существенное влияние на эмоциональное состояние подростка.

Кроме того, суд также рассматривает отдельный обвинительный акт в отношении этого же мужчины, который, по версии следствия, систематически совершал психологическое насилие в отношении своей сожительницы.

Напомним, статья 126-1 УК Украины предусматривает уголовную ответственность за систематическое совершение домашнего насилия, включая психологическое, в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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