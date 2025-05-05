В Киеве с 9 мая частично ограничат движение транспорта по мосту через реку Десенка

Движение транспорта будет ограничено по второй, третьей и четвертой полосам в направлении станции метро «Почайна».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 9 мая и ориентировочно до конца 2025 года на мосту через реку Десенка частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщило КП «Киевавтодормост».

Движение будет ограничено по второй, третьей и четвертой полосам в направлении станции метро «Почайна». Проезд организуют по двум отдельным полосам по противоположной стороне моста — в сторону жилого массива Троещина.

Движение общественного транспорта с левого на правый берег будет сохранено по крайней правой полосе, выделенной для общественного транспорта.

В случае изменений или досрочного восстановления движения будет сообщено дополнительно.

В этот период специалисты коммунального предприятия будут проводить противоаварийный ремонт автомобильного моста через протоку Десенка на участке протяженностью около 800 метров в направлении станции метро «Почайна».

В частности, дорожники выполнят:

частичное восстановление несущих конструкций моста;

замену балок пролетных строений;

ремонт опор и железобетонной плиты проезжей части;

устройство нового гидроизоляционного слоя и асфальтобетонного покрытия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.