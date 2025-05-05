У Києві із 9 травня частково обмежать рух транспорту мостом через річку Десенка

Рух транспорту буде обмежений другою, третьою і четвертою смугами в напрямку станції метро «Почайна».

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Із 9 травня та орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежать рух транспорту. Про це повідомило КП «Київавтошляхміст».

Рух транспорту буде обмежений другою, третьою і четвертою смугами в напрямку станції метро «Почайна». Проїзд організують двома відокремленими смугами протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина.

Рух громадського транспорту з лівого на правий берег зберігатиметься крайньою правою смугою для громадського транспорту.

У разі змін чи завчасного відновлення руху повідомимо додатково.

У цей період фахівці комунального підприємства здійснюватимуть протиаварійний ремонт автомобільного мосту через протоку Десенка на ділянці протяжністю близько 800 метрів у напрямку станції метро «Почайна».

Зокрема, дорожники виконають:

часткове відновлення несних конструкцій мосту;

заміну балок прогонових будов;

ремонт опор і залізобетонної плити проїжджої частини;

облаштування нового гідроізоляційного шару та асфальтобетонного покриття.

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