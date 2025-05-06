Власники квартир і будинків мають сплатити податок на нерухомість — умови та терміни

Податок сплачують за «зайві» квадратні метри, а у разі здачі житла в оренду — незалежно від площі, протягом 60 днів з моменту отримання повідомлення-рішення.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачують юридичні та фізичні особи, які є власниками житлової та нежитлової нерухомості. Про це нагадують в Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області.

Фізичним особам податок на нерухоме майно нараховують органи податкової служби за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості та вручають їм податкові повідомлення-рішення.

Сплатити визначену суму податку на нерухоме майно громадянам необхідно впродовж 60 днів з дня отримання повідомлення-рішення. В поточному році громадяни сплачуватимуть податок на нерухомість за об`єкти, що були у володінні в 2024 році.

Сплачувати податок на нерухоме майно зобов’язані лише ті фізичні особи, які володіють квартирою, квартирами, житлова площа яких перевищує 60 кв.м і будинку площею більше 120 кв.м. У випадку наявності об’єктів нерухомого майна різних типів податок сплачується за площу, що перевищує 180 кв.м., тобто податок нараховується лише на «зайві» квадратні метри.

Крім того, розрахована сума податку на нерухоме майно, збільшується на 25 тис. грн. за кожен об’єкт нежитлової нерухомості, загальна площа яких перевищує 300 кв. м для квартири або 500 кв. м для будинку.

Якщо житлова нерухомість використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності), то сплачувати податок необхідно незалежно від площі такої нерухомості.

У ДПС нагадали, що у разі виявлення розбіжностей щодо нарахованої суми податку, громадяни можуть звернутися до Центрів обслуговування платників та провести звірку.

Також переглянути сформовані податкові повідомлення-рішення можна в Електронному кабінеті за наявності електронного ключа або скориставшись мобільним застосунком «Моя податкова».

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