Теракт біля будівлі ТЦК на Житомирщині — справу призначили до судового розгляду

Чоловік та жінка влаштували теракт біля будівлі ТЦК.

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У Бердичівському міськрайонному суді Житомирської області 3 травня відбулося підготовче засідання у кримінальній справі щодо двох осіб, які влаштували теракт біля будівлі ТЦК.

За підсумками засідання суд ухвалив рішення призначити провадження до розгляду по суті. Справу розглядатиме суддя одноособово у відкритому режимі. Перше судове засідання призначене на 15 травня 2025 року о 14:00. До участі в ньому, крім сторін процесу, викликаються свідки.

Нагадаємо, на лаві підсудних — мешканка Бердичева 2001 року народження та житель Києва, який народився у 1983 році. За даними слідства, обвинувачені діяли під контролем спецслужб держави-агресора. Жінка виготовила вибуховий пристрій, а її спільник оснастив його програмним забезпеченням і заклав біля входу до приміщення ТЦК у Бердичеві. Після цього вибухівку було активовано через мобільний телефон (справа 274/2153/25).

Раніше ми писали, що на Полтавщині затримали жінку, яка готувала теракти біля ТЦК та поліції.

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