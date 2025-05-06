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Теракт возле здания ТЦК в Житомирской области — дело назначили к судебному рассмотрению

07:18, 6 мая 2025
Мужчина и женщина устроили теракт возле здания ТЦК.
Теракт возле здания ТЦК в Житомирской области — дело назначили к судебному рассмотрению
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В Бердичевском горрайонном суде Житомирской области 3 мая состоялось подготовительное заседание по уголовному делу в отношении двух лиц, устроивших теракт у здания ТЦК.

По итогам заседания суд принял решение назначить производство к рассмотрению по существу. Дело будет рассматривать судья единолично в открытом режиме. Первое судебное заседание назначено на 15 мая 2025 в 14:00. К участию в нем кроме сторон процесса вызываются свидетели.

Напомним, на скамье подсудимых - жительница Бердичева 2001 года рождения и житель Киева, родившийся в 1983 году. По данным следствия, обвиняемые действовали под контролем спецслужб государства-агрессора. Женщина изготовила взрывное устройство, а ее подельник оснастил его программным обеспечением и заложил у входа в помещение ТЦК в Бердичеве. После этого взрывчатка была активирована по мобильному телефону (дело 274/2153/25).

Ранее мы писали, что в Полтавской области задержали женщину, которая готовила теракты возле ТЦК и полиции.

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суд Бердичев ТЦК

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