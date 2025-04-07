В Полтавской области задержали женщину, которая готовила теракты возле ТЦК и полиции — взрывчатку спрятала в чайник

СБУ задержала российскую агентку, которая по заказу РФ готовила теракты возле ТЦК и райотдела полиции.

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В Полтавской области задержали российскую агентку, которая по заданию спецслужб РФ готовила теракты возле ТЦК и районного отдела полиции. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Установлено, что злоумышленница должна была заложить рядом с госучреждением самодельное взрывное устройство (СВУ).

В момент минирования территории административного здания оккупанты планировали подорвать взрывчатку вместе со своей агенткой.

Сотрудники СБУ заранее выявили враждебные намерения и задержали террористку.

По данным следствия, исполнительницей задания страны-агрессора оказалась 30-летняя безработная из Полтавской области, которая искала «лёгкие деньги» в онлайн-казино, где её завербовал российский спецслужбист.

«Чтобы подготовиться к преступлению, агентка получила от куратора деньги на аренду конспиративной квартиры и на закупку компонентов для изготовления взрывчатки. Затем она получила из РФ инструкции по изготовлению СВУ, которое спрятала в чайник, усилила дополнительными поражающими элементами и снабдила электронным устройством с дистанционным доступом для оккупантов», — рассказали в СБУ.

Во время обысков у задержанной изъяли компоненты взрывного устройства и мобильный телефон с доказательствами её связи с российским куратором.

Следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к совершению теракта);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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