Практика судов
  1. В Украине

В Полтавской области задержали женщину, которая готовила теракты возле ТЦК и полиции — взрывчатку спрятала в чайник

12:00, 7 апреля 2025
СБУ задержала российскую агентку, которая по заказу РФ готовила теракты возле ТЦК и райотдела полиции.
В Полтавской области задержали женщину, которая готовила теракты возле ТЦК и полиции — взрывчатку спрятала в чайник
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Полтавской области задержали российскую агентку, которая по заданию спецслужб РФ готовила теракты возле ТЦК и районного отдела полиции. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Установлено, что злоумышленница должна была заложить рядом с госучреждением самодельное взрывное устройство (СВУ).

В момент минирования территории административного здания оккупанты планировали подорвать взрывчатку вместе со своей агенткой.

Сотрудники СБУ заранее выявили враждебные намерения и задержали террористку.

По данным следствия, исполнительницей задания страны-агрессора оказалась 30-летняя безработная из Полтавской области, которая искала «лёгкие деньги» в онлайн-казино, где её завербовал российский спецслужбист.

«Чтобы подготовиться к преступлению, агентка получила от куратора деньги на аренду конспиративной квартиры и на закупку компонентов для изготовления взрывчатки. Затем она получила из РФ инструкции по изготовлению СВУ, которое спрятала в чайник, усилила дополнительными поражающими элементами и снабдила электронным устройством с дистанционным доступом для оккупантов», — рассказали в СБУ.

Во время обысков у задержанной изъяли компоненты взрывного устройства и мобильный телефон с доказательствами её связи с российским куратором.

Следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к совершению теракта);
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ теракт Полтава ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Давид Арахамия и Александр Корниенко зарегистрировали законопроект о надзоре за законностью решений местного самоуправления

Как утверждают инициаторы законопроекта, после лишения органов прокуратуры функции надзора за законностью решений органов местного самоуправления образовался вакуум законодательного регулирования, который необходимо заполнить.

Члены ВККС могут проверять работы и выставлять баллы в выходные дни или в период нахождения в отпуске либо на больничном – Сергей Чумак

При этом возможность удаленного доступа к «Системе автоматизации рабочих процессов Комиссии», даже для членов ВККС, полностью отсутствует – войти в систему как для проверки практических заданий в целом, так и для фиксации результатов проверки практических заданий можно только находясь физически за рабочим компьютером члена Комиссии.

Президент подписал закон о внесении изменений в Гражданский кодекс относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя

Закон об усилении защиты прав добросовестного приобретателя подписан Президентом – какие изменения будут внесены в Гражданский кодекс, ГПК, ХПК и закон о регистрации вещных прав на недвижимость.

За разрушенное жилье не придется платить коммунальные услуги – народные депутаты внесли законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене оплаты коммунальных услуг за разрушенное жилье.

«Ни там, ни тут» — история проверки главой ВККС практических заданий кандидатов в апелляционные административные суды превращается в детектив

По официальной информации ВККС, во время проверки практических заданий участников конкурса в апелляционные административные суды, Андрей Пасечник был в отпуске и на больничном.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Шутенко
    Інна Шутенко
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Костянтин Єфіменко
    Костянтин Єфіменко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Антон Пекний
    Антон Пекний
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Хом’якова
    Вікторія Хом’якова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду