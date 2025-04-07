На горе Пип Иван зафиксировали 18 градусов мороза

На горе Пип Иван экстремальные погодные условия.

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На горе Пип Иван 7 апреля зафиксировали 18 градусов мороза. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«Сегодня на горе Пип Иван — экстремальные погодные условия: температура воздуха -18°C. Сильный северо-западный ветер (7 м/с), густой туман и снег. Из-за мороза и низкой видимости пребывание в горах представляет серьезную опасность», — отметили в ГСЧС.

Спасатели настоятельно призвали воздержаться от походов до улучшения погодных условий.

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