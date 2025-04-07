На горі Піп Іван зафіксували 18 градусів морозу

На горі Піп Іван екстремальні погодні умови.

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На горі Піп Іван 7 квітня зафіксували 18 градусів морозу. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«Сьогодні на горі Піп Іван – екстремальні погодні умови: температура повітря -18°C. Сильний північно-західний вітер (7 м/с), щільний туман і сніг. Через мороз і низьку видимість перебування в горах становить серйозну небезпеку», – зазначили у ДСНС.

Рятувальники наполегливо закликали утриматися від походів до покращення погодних умов.

Як писала «Судово-юридична газета», квітень здивує українців снігом – прогноз синоптиків.

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