Що необхідно знати спадкоємцю, аби не втратити право на спадкування – пояснення Мін'юсту

Мін’юст: помилки при спадкуванні можуть коштувати втраченого майна.

Фото з відкритих джерел

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Міністерство юстиції України оприлюднило роз’яснення для громадян щодо ключових моментів, які необхідно враховувати при оформленні спадщини. У відомстві наголосили: незнання законодавчих вимог може призвести до втрати права на спадкове майно або потреби звертатися до суду.

Коли відкривається спадщина

Згідно з Цивільним кодексом України, спадщина відкривається після смерті особи або в день, коли її оголошено померлою. У випадку, якщо протягом доби померли кілька осіб, які могли б спадкувати одна після одної, спадщина відкривається одночасно щодо кожної з них. Те ж саме стосується ситуацій, коли вони загинули під час спільної небезпеки, наприклад, стихійного лиха чи аварії.

У випадку реабілітованих осіб часом відкриття спадщини вважається день, коли Комісія з питань поновлення прав реабілітованих ухвалила рішення про повернення майна їхнім спадкоємцям.

Де відкривається спадщина

Основне правило — місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання померлого. Якщо воно невідоме, спадщину відкривають за місцезнаходженням нерухомого майна або основної його частини. Якщо такої нерухомості кілька — спадкоємці можуть обрати один із об’єктів.

У разі відсутності нерухомого майна спадщину відкривають за місцезнаходженням основної частини рухомого майна. Це може бути транспорт, банківські рахунки, цінні папери тощо.

Для осіб, які на момент смерті перебували на військовій службі, навчанні, в інтернатах чи закладах соціального призначення, враховується місце проживання до вступу або призову. У випадку утримання в установі виконання покарань береться до уваги останнє місце проживання до арешту чи відбуття покарання.

Якщо особа проживала в культовій будівлі — монастирі чи храмі — спадщина відкривається за адресою цієї будівлі. А коли останнє місце проживання було за кордоном, визначення місця відкриття спадщини здійснюється згідно із Законом України «Про міжнародне приватне право».

Як оформити спадщину в умовах війни

Якщо спадщина відкривається на території, де органи влади тимчасово не працюють або не мають повного доступу до виконання повноважень — зокрема, внаслідок бойових дій чи окупації — спадкову справу можна відкрити у будь-якого нотаріуса на території України.

Строки і дії спадкоємця

Подати заяву про прийняття спадщини потрібно у визначений строк — як правило, протягом шести місяців з моменту відкриття спадщини. Якщо цей строк пропущено без поважних причин, право на спадщину може бути втрачено.

Щоб дізнатися, чи відкрито спадкову справу і де саме, спадкоємець може звернутися до будь-якого нотаріуса зі свідоцтвом про смерть або іншим документом, що підтверджує факт смерті. Нотаріус перевірить інформацію через Спадковий реєстр.

Відмова від прийняття спадщини

Спадкоємець має право не приймати спадщину, подавши відповідну письмову заяву про відмову від її прийняття. Така заява також подається особисто нотаріусу. Важливо пам’ятати, що відмова від прийняття спадщини є безповоротною та не може бути відкликана після спливу строку, встановленого для її подання.

Заява про відмову від спадщини повинна бути оформлена в письмовій формі і подана не пізніше шести місяців з дня відкриття спадщини. Вона не може містити умов або застережень (наприклад, що спадкоємець відмовляється лише на користь певної особи або за умови виконання якихось дій).

Спадкоємець має право відмовитися на користь іншої особи з кола спадкоємців (за заповітом або за законом). В такому випадку це оформлюється як "відмова на користь іншої особи". Така відмова також має бути нотаріально засвідчена.

Спадкування обов’язкової частки

Окремим видом спадкування є право на обов’язкову частку у спадщині, яке мають:

малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця;

непрацездатна вдова (вдівець);

непрацездатні батьки спадкодавця.

Ці особи мають право на половину частки, яка належала б їм при спадкуванні за законом, незалежно від змісту заповіту. Тобто навіть якщо їх не згадано в заповіті або їм не залишено нічого, вони все одно мають право отримати частину спадщини.

Спадкування за правом представлення

У випадках, коли спадкоємець помер раніше спадкодавця або одночасно з ним, його частка може перейти до його нащадків (наприклад, до дітей, онуків). Це називається спадкуванням за правом представлення (стаття 1266 Кодексу). У такому разі частка спадщини, яка належала б спадкоємцю, що помер раніше, розподіляється порівну між його нащадками.

Підтвердження родинних зв’язків

Для оформлення спадщини спадкоємцю необхідно підтвердити свій родинний зв’язок із померлим (у разі спадкування за законом), зокрема надати документи:

свідоцтво про народження;

свідоцтво про шлюб;

рішення суду про встановлення факту родинних відносин (у разі відсутності документального підтвердження).

Оподаткування спадщини

Ставка податку на спадщину залежить від ступеня спорідненості:

0% – для спадкоємців першого ступеня спорідненості (батьки, діти, подружжя);

5% – для інших фізичних осіб;

18% (ПДФО) + 1,5% (військовий збір) – для нерезидентів України.

Звільнення від податку можливе у разі спадкування житла, яке було основним місцем проживання спадкодавця, за умов, передбачених законодавством.

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