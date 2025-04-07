У Києві лікарні, дитячі садки, школи на період похолодання залишатимуться з опаленням

На період похолодання заклади соціальної сфери залишатимуться з теплом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Столичні лікарні, дитячі садки, школи та інші заклади соціальної сфери залишатимуться з теплом на період зниження температури, яку прогнозують синоптики. Про це повідомили у КМДА.

Зокрема, там підкреслили, що зазначені установи підключають та відключають від тепла за індивідуальними заявками їхніх керівників, що вже направлять до теплопостачальних організацій.

Як писала «Судово-юридична газета», Київ завершив опалювальний сезон із 24 березня. Рішення ухвалено на основі прогнозу синоптиків, а також з метою раціонального використання природного газу.

У Київтеплоенерго зазначили, що, враховуючи масштаби столичної централізованої системи теплопостачання, процес зайняв 3-4 дні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.