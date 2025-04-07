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Новою очільницею Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад стала Лілія Пашинна

10:16, 7 квітня 2025
Лілія Пашинна також є головою делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи.
Новою очільницею Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад стала Лілія Пашинна
Фото: kashtan.news
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У Києві під головуванням керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака відбулося розширене засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Про це повідомляє Офіс Президента.

Так, понад 330 учасників засідання обрали нового очільника Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад – Лілію Пашинну. Вона також є головою делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи.

Крім того, частина членів президії Конгресу, а саме: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступник і виконавчий секретар президії Конгресу Віктор Микита, віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України, голова комісії «Інфраструктурна політика» Олексій Кулеба – взяли участь у засіданні з оновленого приміщення Офісу Конгресу.

«Офіс Конгресу має стати місцем зустрічі керівників громад і майданчиком опрацювання проблем громад. Місцем прямої, результативної комунікації між членами Конгресу. Місцем, де розв'язуються проблемні питання, що потребують участі центральної влади», – наголосив Андрій Єрмак.

Він подякував за роботу колишньому керівникові Офісу Конгресу В’ячеславу Негоді та окреслив напрями подальшої діяльності Конгресу. Одним з основних є розвиток регіональної та місцевої економіки.

«Це має стати для всіх нас одним із довгострокових пріоритетів. Більше інвестицій, більше доданої вартості, більше робочих місць, відтак більше податків і посилення обороноздатності нашої держави», – зауважив керівник ОП.

Також Конгрес має гарантувати ефективне використання коштів із держбюджету для забезпечення людей якісними освітніми, медичними, соціальними, реабілітаційними послугами та підтримання ветеранів і бізнесу.

Водночас Андрій Єрмак закликав до залучення іноземної допомоги та активної реалізації проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади», спрямованого на допомогу українським захисникам і захисницям.

Керівник ОП окремо подякував членам Конгресу та громадам за підтримку й активну участь у поширенні позиції України щодо досягнення справедливого та сталого миру.

У засіданні також узяли участь Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, які поінформували про законодавчу підтримку державної регіональної політики та урядові проекти й програми, що реалізовуватимуться у громадах та регіонах цьогоріч.

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