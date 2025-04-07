На Львівщині 70-річний чоловік застрелив собаку, бо вона полювала на курей — справою зайнялася поліція

Пенсіонер вистрілив у тварину з мисливської рушниці.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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На Львівщині 70-річний чоловік застрелив собаку. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною. Про це повідомили у поліції області.

Інцидент стався 5 квітня — до правоохоронців звернувся мешканець одного з сіл Золочівського району, повідомивши про вбивство собаки.

Правоохоронці встановили, що 70-річний місцевий мешканець на своєму подвір'ї виявив собаку, яка полювала на курей. Відтак він вистрілив у тварину з мисливської рушниці. Внаслідок отриманих травм собака померла.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 299 Кримінального кодексу України - жорстоке поводження з тваринами.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт строком до шести місяців або обмеження волі строком до трьох років.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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