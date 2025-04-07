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Во Львовской области 70-летний мужчина застрелил собаку, потому что она охотилась на кур — делом занялась полиция

11:44, 7 апреля 2025
Пенсионер выстрелил в животное из охотничьего ружья.
Во Львовской области 70-летний мужчина застрелил собаку, потому что она охотилась на кур — делом занялась полиция
Иллюстративное фото из открытых источников
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Во Львовской области 70-летний мужчина застрелил собаку. Правоохранители открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с животным. Об этом сообщили в полиции региона.

Инцидент произошел 5 апреля — в полицию обратился житель одного из сел Золочевского района с сообщением об убийстве собаки.

Правоохранители установили, что 70-летний местный житель на своем подворье заметил собаку, которая охотилась на кур. После этого он выстрелил в животное из охотничьего ружья. В результате полученных ран собака погибла.

Следователи территориального подразделения полиции под процессуальным руководством Золочевской окружной прокуратуры начали уголовное производство по ч.1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, ареста сроком до шести месяцев или ограничения свободы сроком до трех лет.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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