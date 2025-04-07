«Мне не нравятся бомбардировки», — Трамп заявил, что переговоры с РФ о завершении войны продолжаются

Дональд Трамп заявил, что ему «не нравятся бомбардировки», и рассказал о переговорах с РФ.

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Соединенные Штаты Америки продолжают контакт с представителями РФ для завершения войны в Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает AP.

Трамп отметил, что ему «не нравятся бомбардировки» и призвал россиян остановить их.

«Мы говорим с Россией. Мы хотим, чтобы они остановились. Мне не нравятся эти бомбардировки. Это продолжается без конца, и каждую неделю гибнут тысячи молодых людей. Это ужасная вещь, которая никогда бы не произошла, будь я президентом — на 100%», - заявил президент США.

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