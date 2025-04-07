«Мені не подобаються бомбардування», — Трамп заявив, що розмови з РФ щодо закінчення війни тривають

Дональд Трамп заявив, що йому «не подобаються бомбардування» і розповів про переговори з РФ.

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Сполучені Штати Америки продовжують контакти з представниками РФ для завершення війни в України. Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає AP.

Трамп зазначив, що йому «не подобаються бомбардування» та закликав росіян зупинити їх.

«Ми говоримо з Росією. Ми хочемо, щоб вони зупинилися. Мені не подобаються ці бомбардування. Це триває без кінця, і щотижня гинуть тисячі молодих людей. Це жахлива річ, яка ніколи б не сталася, якби я був президентом — на 100%», - заявив президент США.

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