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«Іноді доводиться приймати ліки», — Трамп прокоментував обвал ринків через нові мита

09:22, 7 квітня 2025
Дональд Трамп порівняв мита з лікуванням, яке, за його словами, «може вирішити проблеми у світовій економіці».
«Іноді доводиться приймати ліки», — Трамп прокоментував обвал ринків через нові мита
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Президент США Дональд Трамп попередив, що скасування масштабних нових мит можливе лише за умови суттєвих фінансових компенсацій від іноземних урядів. Про це він заявив під час спілкування з журналістами на борту президентського літака Air Force One, передає Reuters.

Трамп порівняв мита з лікуванням, яке, за його словами, «може вирішити проблеми у світовій економіці».

«Я не хочу, щоб щось постраждало. Але іноді доводиться приймати ліки, щоб щось виправити», — заявив президент.

Він підкреслив, що його не лякає негативна реакція фондових ринків, попри вже втрачені трильйони доларів капіталізації у світі.

За словами Трампа, упродовж вихідних він спілкувався з лідерами країн Європи та Азії, які намагалися вмовити його зменшити заплановані мита на 50%. Президент США не виключив переговорів, однак заявив, що вони можливі лише за умови «значних щорічних платежів» з боку цих держав.

«Вони сідають за стіл переговорів. Вони хочуть говорити, але не буде ніякої розмови, якщо вони не платитимуть нам багато грошей на щорічній основі», — наголосив Трамп.

На сторінці в Truth Social американський президент також зазначив, що США мають великий торговельний дефіцит з Китаєм та Євросоюзом, і тарифи залишаються єдиним ефективним інструментом для виправлення ситуації.

«Вони вже діють, і на них приємно дивитися. Профіцит у торгівлі з цими країнами зріс під час президентства сонного Джо Байдена. Ми збираємося змінити це, і змінити це швидко. Одного дня люди зрозуміють, що тарифи для Сполучених Штатів Америки — це дуже гарна річ», — заявив він.

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США Дональд Трамп

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