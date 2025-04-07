«Иногда приходится принимать лекарства», — Трамп прокомментировал обвал рынков из-за новых пошлин

Дональд Трамп сравнил пошлины с лечением, которое, по его словам, «может решить проблемы в мировой экономике».

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Президент США Дональд Трамп предупредил, что отмена масштабных новых пошлин возможна только при условии существенных финансовых компенсаций со стороны иностранных правительств. Об этом он заявил во время общения с журналистами на борту президентского самолета Air Force One, передает Reuters.

Трамп сравнил пошлины с лечением, которое, по его словам, «может решить проблемы в мировой экономике».

«Я не хочу, чтобы кто-то пострадал. Но иногда приходится принимать лекарства, чтобы что-то исправить», — заявил президент.

Он подчеркнул, что его не пугает негативная реакция фондовых рынков, несмотря на уже утраченные триллионы долларов капитализации по всему миру.

По словам Трампа, в выходные он общался с лидерами стран Европы и Азии, которые пытались убедить его сократить запланированные пошлины на 50%. Президент США не исключил возможность переговоров, однако отметил, что они возможны только при условии «существенных ежегодных выплат» со стороны этих государств.

«Они садятся за стол переговоров. Они хотят говорить, но разговора не будет, если они не будут платить нам много денег на ежегодной основе», — подчеркнул Трамп.

На своей странице в Truth Social американский президент также отметил, что США имеют большой торговый дефицит с Китаем и Европейским союзом, и пошлины остаются единственным эффективным инструментом для исправления ситуации.

«Они уже действуют, и на них приятно смотреть. Профицит в торговле с этими странами вырос во время президентства сонного Джо Байдена. Мы собираемся изменить это — и изменить быстро. Когда-нибудь люди поймут, что пошлины для Соединенных Штатов Америки — это очень хорошая вещь», — заявил он.

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