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В каких случаях работодатель может провести проверку больничного работника — разъяснение Пенсионного фонда

09:40, 7 апреля 2025
Страхователь может обратиться в ПФУ по поводу проведения проверки в случае возникновения сомнения относительно правомерности выдачи или продления больничного работника.
В каких случаях работодатель может провести проверку больничного работника — разъяснение Пенсионного фонда
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В случае возникновения сомнений в правомерности выдачи или продления работнику листка нетрудоспособности страхователь может направить письменное обращение в Пенсионный фонд Украины для проведения проверки. Об этом напомнили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 03.03.2023 № 185, проверку обоснованности выдачи или продления листка нетрудоспособности и документов, являющихся основанием для его оформления, осуществляют уполномоченные должностные лица территориального органа Пенсионного фонда Украины и/или уполномоченные врачи, перечень которых утверждается правлением Пенсионного фонда Украины.

Кроме обращения работодателя, основаниями для принятия территориальным органом ПФУ решения о проведении проверки листков нетрудоспособности также являются:

  • выявление несоответствий в ходе проведения риск-ориентированного мониторинга электронного реестра листков нетрудоспособности с использованием автоматизированной информационно-аналитической системы Пенсионного фонда Украины;
  • сообщение от Национальной службы здоровья Украины о выявлении несоответствий и/или замечаний к данным, содержащимся в медицинском заключении по результатам верификации данных в электронной системе здравоохранения;
  • обращение застрахованного лица относительно обоснованности выданного ему листка нетрудоспособности;
  • запросы правоохранительных органов и решения суда.

Справка о результатах проверки направляется субъекту обращения и непосредственно руководителю субъекта хозяйствования заказным письмом с уведомлением о вручении и/или с использованием электронных средств связи (в частности, через электронный кабинет или иную информационную систему, пользователями которой являются соответствующий территориальный орган Пенсионного фонда Украины и субъект хозяйствования) в течение трех рабочих дней с даты формирования справки.

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Пенсионный фонд ПФУ больничные трудовые отношения

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