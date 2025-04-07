Практика судов
  1. В мире

В Белом доме объяснили, почему США не ввели пошлины на импорт из России

08:47, 7 апреля 2025
США не ввели новые пошлины на товары из РФ, поскольку сейчас ведутся переговоры, направленные на завершение войны в Украине.
В Белом доме объяснили, почему США не ввели пошлины на импорт из России
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соединенные Штаты Америки на данный момент не применили новые торговые ограничения в отношении России из-за переговоров, направленных на завершение войны в Украине. Об этом в эфире ABC News заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Гассетт.

«Очевидно, что продолжаются переговоры с Россией и Украиной, и, я думаю, президент принял решение не смешивать эти две проблемы. Это не означает, что к РФ будут относиться иначе, чем к любой другой стране, но Россия — одна из немногих стран, на которую не распространяются эти новые тарифы», — отметил Гассетт.

Он подчеркнул, что в нынешней ситуации Вашингтон не считает целесообразным усиливать давление, когда речь идет о столь чувствительном процессе.

«Неуместно вбрасывать что-то новое в переговоры прямо посреди них», — добавил представитель Белого дома.

В ответ на вопрос ведущего, признает ли он, что на Россию не распространяются новые пошлины, в отличие от некоторых союзников США, Гассетт заявил:

«Россия находится в разгаре переговоров о мире, который действительно влияет на тысячи и тысячи человеческих жизней, и именно на этом сейчас сосредоточен президент Трамп».

Как писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп анонсировал введение «взаимных пошлин» по всему миру.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США россия рф Дональд Трамп война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Давид Арахамия и Александр Корниенко зарегистрировали законопроект о надзоре за законностью решений местного самоуправления

Как утверждают инициаторы законопроекта, после лишения органов прокуратуры функции надзора за законностью решений органов местного самоуправления образовался вакуум законодательного регулирования, который необходимо заполнить.

Члены ВККС могут проверять работы и выставлять баллы в выходные дни или в период нахождения в отпуске либо на больничном – Сергей Чумак

При этом возможность удаленного доступа к «Системе автоматизации рабочих процессов Комиссии», даже для членов ВККС, полностью отсутствует – войти в систему как для проверки практических заданий в целом, так и для фиксации результатов проверки практических заданий можно только находясь физически за рабочим компьютером члена Комиссии.

Президент подписал закон о внесении изменений в Гражданский кодекс относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя

Закон об усилении защиты прав добросовестного приобретателя подписан Президентом – какие изменения будут внесены в Гражданский кодекс, ГПК, ХПК и закон о регистрации вещных прав на недвижимость.

За разрушенное жилье не придется платить коммунальные услуги – народные депутаты внесли законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене оплаты коммунальных услуг за разрушенное жилье.

«Ни там, ни тут» — история проверки главой ВККС практических заданий кандидатов в апелляционные административные суды превращается в детектив

По официальной информации ВККС, во время проверки практических заданий участников конкурса в апелляционные административные суды, Андрей Пасечник был в отпуске и на больничном.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Шутенко
    Інна Шутенко
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Костянтин Єфіменко
    Костянтин Єфіменко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Антон Пекний
    Антон Пекний
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Хом’якова
    Вікторія Хом’якова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду