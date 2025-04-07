В Белом доме объяснили, почему США не ввели пошлины на импорт из России

США не ввели новые пошлины на товары из РФ, поскольку сейчас ведутся переговоры, направленные на завершение войны в Украине.

Фото: Getty Images

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Соединенные Штаты Америки на данный момент не применили новые торговые ограничения в отношении России из-за переговоров, направленных на завершение войны в Украине. Об этом в эфире ABC News заявил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Гассетт.

«Очевидно, что продолжаются переговоры с Россией и Украиной, и, я думаю, президент принял решение не смешивать эти две проблемы. Это не означает, что к РФ будут относиться иначе, чем к любой другой стране, но Россия — одна из немногих стран, на которую не распространяются эти новые тарифы», — отметил Гассетт.

Он подчеркнул, что в нынешней ситуации Вашингтон не считает целесообразным усиливать давление, когда речь идет о столь чувствительном процессе.

«Неуместно вбрасывать что-то новое в переговоры прямо посреди них», — добавил представитель Белого дома.

В ответ на вопрос ведущего, признает ли он, что на Россию не распространяются новые пошлины, в отличие от некоторых союзников США, Гассетт заявил:

«Россия находится в разгаре переговоров о мире, который действительно влияет на тысячи и тысячи человеческих жизней, и именно на этом сейчас сосредоточен президент Трамп».

Как писала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп анонсировал введение «взаимных пошлин» по всему миру.

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