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У Білому домі пояснили, чому США не ввели мита на імпорт із Росії

08:47, 7 квітня 2025
США не запровадили нові мита на товари з РФ, оскільки зараз тривають переговори, спрямовані на завершення війни в Україні.
У Білому домі пояснили, чому США не ввели мита на імпорт із Росії
Фото: Getty Images
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Сполучені Штати Америки наразі не застосували нові торговельні обмеження щодо Росії через переговори, спрямовані на завершення війни в Україні. Про це в ефірі ABC News заявив директор Національної економічної ради Білого дому Кевін Гассетт.

«Очевидно, що тривають переговори з Росією та Україною, і я думаю, що президент ухвалив рішення не змішувати ці дві проблеми. Це не означає, що до РФ ставитимуться інакше, ніж до будь-якої іншої країни, але Росія є однією з небагатьох країн, на яку не поширюються ці нові тарифи», — зазначив Гассетт.

Він підкреслив, що у нинішній ситуації Вашингтон не вважає доцільним посилювати тиск, коли йдеться про настільки чутливий процес.

«Не є доречним вкидати щось нове в переговори просто посеред них», — додав представник Білого дому.

У відповідь на запитання ведучого, чи визнає він, що на Росію не поширюються нові мита, на відміну від деяких союзників США, Гассетт відповів:

«Росія перебуває в розпалі переговорів щодо миру, який справді впливає на тисячі й тисячі життів людей, і це те, на чому зараз зосереджений президент Трамп».

Як писала «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп анонсував запровадження «взаємних мит» по всьому світу.

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США росія рф Дональд Трамп війна

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