Хто з військовослужбовців може отримати матеріальну допомогу і як це зробити

09:05, 7 квітня 2025
Стало відомо, як військовослужбовцю отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.
Фото: ukrmilitary.com
Військовослужбовці (крім тих, хто проходить строкову службу) мають право на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Вона виплачується один раз на рік у розмірі, що не перевищує місячного грошового забезпечення військовослужбовця. Про це нагадали у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.
Військовослужбовець може отримати допомогу у разі:
- народження або усиновлення дитини
- інвалідності
- тривалого (понад 30 днів) лікування/реабілітації
- захворювання на туберкульоз, ВІЛ /СНІД, вірусний гепатит В, С
- лікування онкозахворювання або поранення (контузії, травми, каліцтва) свого чи дружини /дітей/батьків
- смерті близьких родичів
- якщо він ще не отримував таку допомогу в грудні 2024 або в 2025 році
Як отримати допомогу:
Подати рапорт.
У паперовій формі, вказавши:
- суть питання
- перелік доданих до рапорту документів або їх копій (за потреби)
- найменування займаної посади
- військове звання, власне ім’я та прізвище
- дату
- особистий підпис.
В електронній формі через:
- СЕДО (систему електронного документообігу)
- застосунок Армія+
- інші інформаційно-комунікаційні системи Міноборони України.
Скільки розглядається рапорт:
Рапорт розглянуть впродовж 48 годин, але не більше ніж 14 днів і нададуть відповідь.
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