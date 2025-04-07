Хто з військовослужбовців може отримати матеріальну допомогу і як це зробити

Стало відомо, як військовослужбовцю отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Фото: ukrmilitary.com

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Військовослужбовці (крім тих, хто проходить строкову службу) мають право на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Вона виплачується один раз на рік у розмірі, що не перевищує місячного грошового забезпечення військовослужбовця. Про це нагадали у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Військовослужбовець може отримати допомогу у разі:

народження або усиновлення дитини

інвалідності

тривалого (понад 30 днів) лікування/реабілітації

захворювання на туберкульоз, ВІЛ /СНІД, вірусний гепатит В, С

лікування онкозахворювання або поранення (контузії, травми, каліцтва) свого чи дружини /дітей/батьків

смерті близьких родичів

якщо він ще не отримував таку допомогу в грудні 2024 або в 2025 році

Як отримати допомогу:

Подати рапорт.

У паперовій формі, вказавши:

суть питання

перелік доданих до рапорту документів або їх копій (за потреби)

найменування займаної посади

військове звання, власне ім’я та прізвище

дату

особистий підпис.

В електронній формі через:

СЕДО (систему електронного документообігу)

застосунок Армія+

інші інформаційно-комунікаційні системи Міноборони України.

Скільки розглядається рапорт:

Рапорт розглянуть впродовж 48 годин, але не більше ніж 14 днів і нададуть відповідь.

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