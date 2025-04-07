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Хто з військовослужбовців може отримати матеріальну допомогу і як це зробити

09:05, 7 квітня 2025
Стало відомо, як військовослужбовцю отримати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.
Хто з військовослужбовців може отримати матеріальну допомогу і як це зробити
Фото: ukrmilitary.com
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Військовослужбовці (крім тих, хто проходить строкову службу) мають право на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Вона виплачується один раз на рік у розмірі, що не перевищує місячного грошового забезпечення військовослужбовця. Про це нагадали у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Військовослужбовець може отримати допомогу у разі:

  • народження або усиновлення дитини
  • інвалідності
  • тривалого (понад 30 днів) лікування/реабілітації
  • захворювання на туберкульоз, ВІЛ /СНІД, вірусний гепатит В, С
  • лікування онкозахворювання або поранення (контузії, травми, каліцтва) свого чи дружини /дітей/батьків
  • смерті близьких родичів
  • якщо він ще не отримував таку допомогу в грудні 2024 або в 2025 році

Як отримати допомогу:

Подати рапорт.

У паперовій формі, вказавши:

  • суть питання
  • перелік доданих до рапорту документів або їх копій (за потреби)
  • найменування займаної посади
  • військове звання, власне ім’я та прізвище
  • дату
  • особистий підпис.

В електронній формі через:

  • СЕДО (систему електронного документообігу)
  • застосунок Армія+
  • інші інформаційно-комунікаційні системи Міноборони України.

Скільки розглядається рапорт:

Рапорт розглянуть впродовж 48 годин, але не більше ніж 14 днів і нададуть відповідь.

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