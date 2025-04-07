Кто из военнослужащих может получить материальную помощь и как это сделать

Стало известно, как военнослужащему получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Фото: ukrmilitary.com

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Военнослужащие (за исключением тех, кто проходит срочную службу) имеют право на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Она выплачивается один раз в год в размере, не превышающем месячного денежного обеспечения военнослужащего. Об этом напомнили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Военнослужащий может получить помощь в случае:

рождения или усыновления ребёнка

инвалидности

длительного (более 30 дней) лечения / реабилитации

заболевания туберкулёзом, ВИЧ / СПИДом, вирусным гепатитом B, C

лечения онкологического заболевания или ранения (контузии, травмы, увечья) собственного либо жены / детей / родителей

смерти близких родственников

если он ещё не получал такую помощь в декабре 2024 года или в 2025 году

Как получить помощь:

Подать рапорт.

В бумажной форме, указав:

суть вопроса

перечень прилагаемых к рапорту документов или их копий (при необходимости)

наименование занимаемой должности

воинское звание, собственное имя и фамилию

дату

личную подпись

В электронной форме через:

СЭДО (систему электронного документооборота)

приложение Армия+

другие информационно-коммуникационные системы Минобороны Украины

Срок рассмотрения рапорта:

Рапорт будет рассмотрен в течение 48 часов, но не более чем за 14 дней, и предоставят ответ.

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