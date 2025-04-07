Кто из военнослужащих может получить материальную помощь и как это сделать

09:05, 7 апреля 2025
Стало известно, как военнослужащему получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов.
Фото: ukrmilitary.com
Военнослужащие (за исключением тех, кто проходит срочную службу) имеют право на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Она выплачивается один раз в год в размере, не превышающем месячного денежного обеспечения военнослужащего. Об этом напомнили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.
Военнослужащий может получить помощь в случае:
- рождения или усыновления ребёнка
- инвалидности
- длительного (более 30 дней) лечения / реабилитации
- заболевания туберкулёзом, ВИЧ / СПИДом, вирусным гепатитом B, C
- лечения онкологического заболевания или ранения (контузии, травмы, увечья) собственного либо жены / детей / родителей
- смерти близких родственников
- если он ещё не получал такую помощь в декабре 2024 года или в 2025 году
Как получить помощь:
Подать рапорт.
В бумажной форме, указав:
- суть вопроса
- перечень прилагаемых к рапорту документов или их копий (при необходимости)
- наименование занимаемой должности
- воинское звание, собственное имя и фамилию
- дату
- личную подпись
В электронной форме через:
- СЭДО (систему электронного документооборота)
- приложение Армия+
- другие информационно-коммуникационные системы Минобороны Украины
Срок рассмотрения рапорта:
Рапорт будет рассмотрен в течение 48 часов, но не более чем за 14 дней, и предоставят ответ.
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