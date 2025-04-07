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Кто из военнослужащих может получить материальную помощь и как это сделать

09:05, 7 апреля 2025
Стало известно, как военнослужащему получить материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов.
Кто из военнослужащих может получить материальную помощь и как это сделать
Фото: ukrmilitary.com
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Военнослужащие (за исключением тех, кто проходит срочную службу) имеют право на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов. Она выплачивается один раз в год в размере, не превышающем месячного денежного обеспечения военнослужащего. Об этом напомнили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Военнослужащий может получить помощь в случае:

  • рождения или усыновления ребёнка
  • инвалидности
  • длительного (более 30 дней) лечения / реабилитации
  • заболевания туберкулёзом, ВИЧ / СПИДом, вирусным гепатитом B, C
  • лечения онкологического заболевания или ранения (контузии, травмы, увечья) собственного либо жены / детей / родителей
  • смерти близких родственников
  • если он ещё не получал такую помощь в декабре 2024 года или в 2025 году

Как получить помощь:

Подать рапорт.

В бумажной форме, указав:

  • суть вопроса
  • перечень прилагаемых к рапорту документов или их копий (при необходимости)
  • наименование занимаемой должности
  • воинское звание, собственное имя и фамилию
  • дату
  • личную подпись

В электронной форме через:

  • СЭДО (систему электронного документооборота)
  • приложение Армия+
  • другие информационно-коммуникационные системы Минобороны Украины

Срок рассмотрения рапорта:

Рапорт будет рассмотрен в течение 48 часов, но не более чем за 14 дней, и предоставят ответ.

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