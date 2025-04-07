Уолтц случайно добавил журналиста в закрытый чат в Signal, потому что неправильно сохранил номер, — The Guardian

Уолтц ошибочно сохранил номер журналиста под именем Брайана Гьюза — спикера Совета нацбезопасности.

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Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц случайно добавил журналиста в чат в Signal, в котором обсуждалась операция в Йемене. Как сообщает The Guardian, это произошло по ошибке: Уолтц сохранил номер журналиста под именем другого человека.

По данным источников, инцидент произошел осенью, когда главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг направил в администрацию Трампа критическое письмо — он обвинял президента в пренебрежительном отношении к раненым военнослужащим. Для ответа на эти обвинения команда Трампа привлекла Уолтца.

Письмо было передано пресс-секретарю Брайану Хьюзу, который переслал его Уолтцу вместе с контактами Голдберга. Однако Уолтц по ошибке сохранил номер журналиста под именем Хьюза — нынешнего представителя Совета нацбезопасности.

В результате журналист оказался в закрытом чате в Signal, где обсуждались планы США по нанесению ударов по хуситам в Йемене. Уолтц никогда не звонил Голдбергу, поэтому его присутствие в чате сразу не заметили.

Отмечается, что номер был ошибочно сохранен во время «обновления предложений контактов» на iPhone Уолтца — как пояснил один из собеседников, это функция, при которой алгоритм телефона может автоматически добавить ранее неизвестный номер к уже существующему контакту, если считает их связанными.

По словам источников The Guardian, Дональда Трампа больше возмутило само наличие у Уолтца контакта с журналистом, чем обсуждение военной операции в незащищенной системе.

Издание добавляет, что хотя Трамп рассматривал возможность увольнения Уолтца, в итоге он решил оставить советника на должности, чтобы не создавать впечатление, будто СМИ добились отставки ключевого члена команды. По данным источников, президента также успокоили результаты внутренней проверки.

В качестве временной меры в переходный период Белый дом рекомендовал чиновникам перейти на использование Signal вместо обычных мессенджеров.

Напомним, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц взял на себя полную ответственность за включение главного редактора издания The Atlantic Джеффа Голдберга в закрытый чат в Signal, где обсуждались планы авиаударов по хуситам в Йемене.

Суд обязал администрацию Трампа сохранить переписку о военной операции в Signal.

Дональд Трамп заявил, что никого не будет увольнять из-за скандала с чатом в Signal.

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