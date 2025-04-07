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Волц випадково додав журналіста до закритого чату в Signal, бо неправильно зберіг номер, — The Guardian

08:30, 7 квітня 2025
Волтц помилково зберіг номер журналіста під ім’ям Браяна Г’юза — речника Ради нацбезпеки.
Волц випадково додав журналіста до закритого чату в Signal, бо неправильно зберіг номер, — The Guardian
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Радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц випадково додав журналіста до чату в Signal, в якому обговорювалася операція в Ємені. Як повідомляє The Guardian, це сталося через помилку: Волтц зберіг номер журналіста під ім’ям іншої особи.

За даними джерел, інцидент стався восени, коли головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг направив адміністрації Трампа критичний лист — він звинувачував президента в зневажливому ставленні до поранених військових. Щоб відреагувати на звинувачення, команді Трампа довелося залучити Волтца.

Лист передали прессекретарю Браяну Г’юзу, який надіслав його Волтцу разом із контактами Голдберга. Однак Волтц помилково зберіг номер журналіста під ім’ям Г’юза — нинішнього речника Ради нацбезпеки.

У результаті журналіст був доданий до закритого чату в Signal, де обговорювали плани США завдати ударів по хуситах у Ємені. Волтц ніколи не дзвонив Голдбергу, тож присутність того у чаті виявили не відразу.

Відтак зазначається, що номер був помилково збережений під час «оновлення пропозицій контактів» в iPhone Волца, яке один зі співрозмовників описав як функцію, коли алгоритм iPhone додає раніше невідомий номер до існуючого контакту, який, як він виявив, може бути пов'язаний з ним.

За словами співрозмовників The Guardian, Дональда Трампа обурила сама наявність у Волтца контакту з журналістом, навіть більше, ніж сам факт обговорення спецоперації у незасекреченому середовищі.

Видання додає, що хоча Трамп розглядав варіант звільнення Волтца, зрештою він вирішив залишити радника на посаді, аби не створювати враження, що ЗМІ змогли домогтися відставки ключової фігури в його команді. За даними джерел, президента також заспокоїли результати внутрішньої перевірки.

Як тимчасовий захід під час перехідного періоду, Білий дім рекомендував посадовцям перейти на використання Signal замість звичних месенджерів.

Нагадаємо, що радник президента США з національної безпеки Майкл Волц взяв на себе повну відповідальність за включення головного редактора видання The Atlantic Джеффа Голдберга до закритого чату в Signal, де обговорювались плани авіаударів по хуситах у Ємені.

Суд зобов’язав адміністрацію Трампа зберегти листування про військову операцію в Signal.

Дональд Трамп заявив, що нікого не звільнятиме через скандал із чатом у Signal.

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США Дональд Трамп

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