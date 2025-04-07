У яких випадках роботодавець може провести перевірку лікарняного працівника — роз’яснення Пенсійного фонду

Страхувальник може звернутися до ПФУ щодо здійснення перевірки у разі виникнення сумніву щодо правомірності видачі чи продовження лікарняного працівнику.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У разі виникнення сумніву щодо правомірності видачі чи продовження працівнику листка непрацездатності страхувальник може письмово звернутися до Пенсійного фонду України щодо здійснення перевірки. Про це нагадали у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Відповідно до постанови КМУ від 3.03.2023 № 185 проведення перевірки обґрунтованості видачі або продовження листка непрацездатності та документів, що є підставою для його формування, здійснюють уповноважені посадові особи територіального органу Пенсійного фонду України та/або уповноважені лікарі, перелік яких затверджується правлінням Пенсійного фонду України.

Крім звернення роботодавця, підставами для прийняття територіальним органом ПФУ рішення щодо проведення перевірки листків непрацездатності також є:

виявлення невідповідностей шляхом проведення ризик-орієнтованого моніторингу електронного реєстру листків непрацездатності з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Пенсійного фонду України;

повідомлення від Національної служби здоров’я України про виявлення невідповідностей та/або застережень до даних, що містяться в медичному висновку за результатами здійснення заходів з верифікації даних в електронній системі охорони здоров’я;

звернення застрахованої особи щодо обґрунтованості виданого їй листка непрацездатності;

запити правоохоронних органів та рішення суду.

Довідка про перевірку надсилається суб’єкту звернення та безпосередньо керівнику суб’єкта господарювання рекомендованим листом з повідомленням про вручення та/або за допомогою електронного зв’язку (зокрема через електронний кабінет чи іншу інформаційну систему, користувачами якої є відповідний територіальний орган Пенсійного фонду України та суб’єкт господарювання) протягом трьох робочих днів з дати формування довідки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.