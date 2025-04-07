Новой главой Офиса Конгресса местных и региональных властей стала Лилия Пашинная

Лилия Пашинная также является главой делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы.

Фото: kashtan.news

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В Киеве под председательством руководителя Офиса Главы государства Андрея Ермака прошло расширенное заседание президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. Об этом сообщает Офис Президента.

Более 330 участников заседания избрали нового руководителя Офиса Конгресса местных и региональных властей — Лилию Пашинную. Она также возглавляет делегацию Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы.

Кроме того, часть членов президиума Конгресса — глава Офиса Президента Андрей Ермак, его заместитель и исполнительный секретарь президиума Конгресса Виктор Микита, вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины, председатель комиссии «Инфраструктурная политика» Алексей Кулеба — приняли участие в заседании из обновлённого помещения Офиса Конгресса.

«Офис Конгресса должен стать местом встреч руководителей громад и площадкой для проработки проблем общин. Местом прямой, результативной коммуникации между членами Конгресса. Местом, где решаются проблемные вопросы, требующие участия центральной власти», — подчеркнул Андрей Ермак.

Он поблагодарил за работу бывшего руководителя Офиса Конгресса Вячеслава Негоду и обозначил направления дальнейшей деятельности Конгресса. Одним из ключевых названо развитие региональной и местной экономики.

«Это должно стать для всех нас одним из долгосрочных приоритетов. Больше инвестиций, больше добавленной стоимости, больше рабочих мест — а значит, больше налогов и усиление обороноспособности нашего государства», — отметил глава ОП.

Также Конгресс должен гарантировать эффективное использование средств государственного бюджета для обеспечения граждан качественными образовательными, медицинскими, социальными и реабилитационными услугами, а также для поддержки ветеранов и бизнеса.

При этом Андрей Ермак призвал к привлечению иностранной помощи и активной реализации проекта «Плечом к плечу: сплочённые громады», направленного на поддержку украинских защитников и защитниц.

Глава ОП отдельно поблагодарил членов Конгресса и громады за поддержку и активное участие в распространении позиции Украины относительно достижения справедливого и устойчивого мира.

В заседании также приняли участие Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и Премьер-министр Денис Шмыгаль, которые проинформировали о законодательной поддержке государственной региональной политики, а также о правительственных проектах и программах, которые будут реализовываться в общинах и регионах в этом году.

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