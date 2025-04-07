Практика судов
  1. В Украине

Новой главой Офиса Конгресса местных и региональных властей стала Лилия Пашинная

10:16, 7 апреля 2025
Лилия Пашинная также является главой делегации Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы.
Новой главой Офиса Конгресса местных и региональных властей стала Лилия Пашинная
Фото: kashtan.news
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве под председательством руководителя Офиса Главы государства Андрея Ермака прошло расширенное заседание президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. Об этом сообщает Офис Президента.

Более 330 участников заседания избрали нового руководителя Офиса Конгресса местных и региональных властей — Лилию Пашинную. Она также возглавляет делегацию Украины в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы.

Кроме того, часть членов президиума Конгресса — глава Офиса Президента Андрей Ермак, его заместитель и исполнительный секретарь президиума Конгресса Виктор Микита, вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины, председатель комиссии «Инфраструктурная политика» Алексей Кулеба — приняли участие в заседании из обновлённого помещения Офиса Конгресса.

«Офис Конгресса должен стать местом встреч руководителей громад и площадкой для проработки проблем общин. Местом прямой, результативной коммуникации между членами Конгресса. Местом, где решаются проблемные вопросы, требующие участия центральной власти», — подчеркнул Андрей Ермак.

Он поблагодарил за работу бывшего руководителя Офиса Конгресса Вячеслава Негоду и обозначил направления дальнейшей деятельности Конгресса. Одним из ключевых названо развитие региональной и местной экономики.

«Это должно стать для всех нас одним из долгосрочных приоритетов. Больше инвестиций, больше добавленной стоимости, больше рабочих мест — а значит, больше налогов и усиление обороноспособности нашего государства», — отметил глава ОП.

Также Конгресс должен гарантировать эффективное использование средств государственного бюджета для обеспечения граждан качественными образовательными, медицинскими, социальными и реабилитационными услугами, а также для поддержки ветеранов и бизнеса.

При этом Андрей Ермак призвал к привлечению иностранной помощи и активной реализации проекта «Плечом к плечу: сплочённые громады», направленного на поддержку украинских защитников и защитниц.

Глава ОП отдельно поблагодарил членов Конгресса и громады за поддержку и активное участие в распространении позиции Украины относительно достижения справедливого и устойчивого мира.

В заседании также приняли участие Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук и Премьер-министр Денис Шмыгаль, которые проинформировали о законодательной поддержке государственной региональной политики, а также о правительственных проектах и программах, которые будут реализовываться в общинах и регионах в этом году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

офис президента

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Давид Арахамия и Александр Корниенко зарегистрировали законопроект о надзоре за законностью решений местного самоуправления

Как утверждают инициаторы законопроекта, после лишения органов прокуратуры функции надзора за законностью решений органов местного самоуправления образовался вакуум законодательного регулирования, который необходимо заполнить.

Члены ВККС могут проверять работы и выставлять баллы в выходные дни или в период нахождения в отпуске либо на больничном – Сергей Чумак

При этом возможность удаленного доступа к «Системе автоматизации рабочих процессов Комиссии», даже для членов ВККС, полностью отсутствует – войти в систему как для проверки практических заданий в целом, так и для фиксации результатов проверки практических заданий можно только находясь физически за рабочим компьютером члена Комиссии.

Президент подписал закон о внесении изменений в Гражданский кодекс относительно усиления защиты прав добросовестного приобретателя

Закон об усилении защиты прав добросовестного приобретателя подписан Президентом – какие изменения будут внесены в Гражданский кодекс, ГПК, ХПК и закон о регистрации вещных прав на недвижимость.

За разрушенное жилье не придется платить коммунальные услуги – народные депутаты внесли законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене оплаты коммунальных услуг за разрушенное жилье.

«Ни там, ни тут» — история проверки главой ВККС практических заданий кандидатов в апелляционные административные суды превращается в детектив

По официальной информации ВККС, во время проверки практических заданий участников конкурса в апелляционные административные суды, Андрей Пасечник был в отпуске и на больничном.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Шутенко
    Інна Шутенко
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Костянтин Єфіменко
    Костянтин Єфіменко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Антон Пекний
    Антон Пекний
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Вікторія Хом’якова
    Вікторія Хом’якова
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду